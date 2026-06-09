年薪161萬全上交妻　夫一翻帳本傻眼：錢都花去哪了？

記者黃翊婷／綜合報導

日本59歲的上班族一郎（化名）年薪大約820萬日圓，多年來他將薪水都交給妻子由紀子（化名）管理，每個月僅拿取3萬日圓當作零用錢，如今子女均已獨立，房貸也繳清了，就在他以為可以安心退休時，一翻帳本卻驚見存款大幅縮水，原來是妻子瞞著他透過熟人牽線投資，最終卻虧了老本。

▲一郎將薪水都交給妻子管理，沒想到妻子竟遇上投資爭議，導致存款驟減。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一郎是一名在製造業工作的上班族，年收入大約為820萬日圓（大約新台幣161萬元），由於工作繁忙，薪資、家中財務一向是交給妻子管理，他每個月只拿取3萬元日圓（大約新台幣5900元）當作零用錢，用於支付午餐、部分交際等費用。

一郎表示，由於2名子女已經獨立，房貸也都繳清了，原本以為自己努力工作多年，節省開支，應當有足夠的退休金，於是決定檢視一下家中的財務狀況，當他詢問妻子「我們現在大概還有多少存款」時，妻子卻面色沉重拿出帳本，說要好好談一談

一郎說，起初他只是隨意翻閱帳本，餐費、水電瓦斯費、固定資產稅、保險費等都是意料之中的開銷，翻到一半卻看見「資金運用、追加投資、研討會費、介紹人手續費」等陌生項目，金額從10萬日圓至30萬日圓不等，有些月份的金額甚至逼近100萬日圓。

「我這些年的薪水，到底都花到哪裡去了？」面對丈夫的詢問，妻子由紀子表示，她擔心老年生活僅靠年金撐不下，所以在子女教育支出告一段落、房貸結清之後，透過熟人牽線，投入號稱不虧本的海外不動產投資，最初幾個月確實有拿到分紅，所以放下心防加碼投資，最後卻落入陷阱大虧損。

由紀子坦言，當初如果詢問丈夫，肯定不會獲得同意，加上心疼丈夫工作勞累，她也想盡一份心力，才會在未經討論之下，擅自動用存款去投資。聽完妻子的傾訴，一郎也陷入沉默，雖然妻子有不對的地方，但他長期未理會家計，沒有與妻子共同面對退休生活的不安，同樣有錯。

最後，一郎與由紀子決定透過法律途徑處理投資爭議，並重新調整家計及管理方式，夫妻倆相約固定每個月一起檢查帳本、雙方不得單方面決定動用大額資金、不碰內容不明的投資項目，期望能改善經濟困境。