美控協助中國軍方！　阿里巴巴、百度、比亞迪列黑名單

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

美國五角大廈公布最新一批被認定與中國軍方有關聯的中國企業名單，包括阿里巴巴、百度、比亞迪等知名企業均被納入。此舉雖不直接構成制裁，但可能進一步加劇美中緊張關係，並限制未來相關企業與美國國防部的商業往來。

黑名單不等同制裁 將不得與五角大廈合作

路透社報導，五角大廈日前更新所謂的「中國軍事企業名單」，其中新增多家大型中國企業。被列入名單者包括Alibaba Group、Baidu、BYD，以及生技公司WuXi AppTec和AI機器人企業RoboSense。

五角大廈曾於今年2月公布類似名單，之後一度撤下，這次重新發布的版本保留了多家當時已出現的企業。彭博指出，相關措施可能進一步升高美中科技與經貿領域的摩擦。

根據規定，列入名單本身不等同於遭受制裁，也不會立即禁止企業在美國營運。不過，美國近年通過的新法規要求，五角大廈未來數年不得與名單上的企業簽署採購合約或進行相關業務合作。

此外，名單也被視為向美國政府機關、軍方供應商及投資市場釋出訊號，反映美方對這些企業與中國軍方關係的評估。部分先前被列入名單的中國企業曾對美國政府提起訴訟，主張相關認定缺乏依據。