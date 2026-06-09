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以伊交火後川普打電話　納坦雅胡：敵對行動停止

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列與伊朗自4月停火以來首度爆發直接交火，引發外界對中東局勢再度升溫的憂慮。美國總統川普8日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，呼籲雙方立即停止敵對行動；納坦雅胡則表示，以軍對伊朗的反擊已成功遏止進一步攻擊，目前衝突已暫時降溫。

川普與納坦雅胡通話

法新社報導，伊朗前一晚向以色列發射飛彈，以色列隨後鎖定伊朗軍事目標展開空襲報復，成為雙方自4月停火以來首次直接交火。外界擔心，若情勢失控，恐引發新一輪全面衝突。

川普8日稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「以色列與伊朗必須立即停止『開火』。」隨後白宮官員證實，川普已與納坦雅胡通話，但未透露談話內容。

以伊暫時停火　雙方都警告若被攻擊將強力反擊

在美方介入後，伊朗表示暫停對以色列的新一波軍事行動，但同時警告，若以色列再次攻擊黎巴嫩，德黑蘭將恢復對以色列的打擊行動。

納坦雅胡稍晚發表電視談話表示，他已向川普說明，以色列保有隨時採取自衛行動的權利。他強調，以軍對伊朗軍事目標的打擊已發揮效果，成功迫使伊朗停止進一步攻擊。

納坦雅胡表示，「目前此前線的火力已獲控制，在我們打擊德黑蘭恐怖政權後，他們停止攻擊我們。」不過他也警告，若伊朗再次發動攻擊，以色列將毫不猶豫展開反擊。

他說，「以色列擁有充分自衛權，我們必要時會行使這項權利。我對大家說這些，就像我在與朋友川普總統的良好對話中懷著感謝與尊重所說的一樣。」

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