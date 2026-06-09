英特爾股價勁揚逾11％！傳獲Google 300萬顆晶片大單　輝達也考慮

▲英特爾。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

英特爾（Intel）股價8日大漲11.19％，外媒指出，Alphabet旗下Google已向英特爾下訂超過300萬顆張量處理器（TPU），市場視為英特爾晶片業務的重要突破。

Google TPU大單來了 輝達有機會跟進



《The Information》報導，Google已採購超過300萬顆TPU，顯示英特爾在人工智慧晶片供應鏈中的角色正在擴大。消息曝光後，投資人積極買進英特爾股票，推升盤前股價強勁上揚。

此外，報導稱輝達雖尚未向英特爾下訂單，但一直在評估英特爾技術是否適合用於製造將4顆圖形晶片整合為單一運算單元的先進處理器。

英特爾8日收盤大漲11.10美元，漲幅11.19％，收在110.27美元。Alphabet、英特爾與輝達均未立即回應路透社置評請求。

英特爾逆轉頹勢？ 特斯拉計畫採用下一代14A製程生產晶片

市場認為，這是英特爾近年轉型計畫再度取得進展的訊號。由於多年來在製程與管理決策上落後競爭對手，英特爾逐漸失去晶片製造領先地位，並被台積電超越。

另一方面，特斯拉（Tesla）執行長Elon Musk今年4月曾表示，特斯拉計畫在德州奧斯汀的Terafab人工智慧晶片園區採用英特爾下一代14A製程生產晶片，進一步為英特爾先進製程技術增添潛在客戶。