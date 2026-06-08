伊朗宣布暫停攻擊行動　警告以色列若「再炸黎巴嫩」將恢復打擊

▲伊朗宣布將暫停攻擊行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

為了報復以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特，伊朗7日首度自4月以來朝以色列發射飛彈，以色列隨後空襲伊朗中部、西部的軍事目標作爲報復，中東局勢急劇惡化。對此，伊朗軍方8日宣布，他們已暫停了針對以色列的攻擊，但警告一旦以色列繼續發動攻擊，包含攻擊黎巴嫩南部地區，伊朗就會恢復攻擊行動。

伊朗暫停軍事行動 揚言再犯將加倍反擊

根據美國CNN報導，伊朗軍方表示，為了支援遭受以色列壓迫的黎巴嫩人民，伊軍已向以色列做出強力回擊，「武裝部隊的行動將暫停，但若以色列的侵略和敵對行為繼續發生，包含針對黎巴嫩南部的攻擊，伊朗將展開比以往更加嚴厲和更具破壞性的行動。」

以伊7日開始互相轟炸後，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）指控，美國作為4月停火協議的參與方，對以色列的行動「負有直接責任」，同時警告任何破壞停火的舉動將不可避免地衝擊外交進程。

美國總統川普（Donald Trump）才在7日的電話中，親自警告以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）暫緩報復行動，以色列仍針對伊朗的空襲進行還擊。對此，川普8日在Truth Social發文，措辭強硬表示，「以色列與伊朗必須立即停止交火。」

川普再次通話納坦雅胡 對話內容未曝光

報導指出，在伊朗宣布暫停攻擊行動後，川普與納坦雅胡隨即進行了第二次電話交談，但尚不確定雙方討論了什麼內容。