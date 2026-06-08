快訊／名古屋購物中心「多人眼睛刺痛、狂咳」！疑遭噴不明噴霧

【速報】

西区 mozoワンダーシティ ４階店舗内で

多くの人がせき込んでいると通報 pic.twitter.com/2SsqMmQeZN — カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) June 8, 2026

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市西區一間購物中心8日傍晚發生集體不適事件，多名民眾陸續出現「眼睛刺痛、咳嗽不斷」等症狀，現場保全人員隨即撥打119報案，消防與警察單位已趕抵現場展開調查。

根據警方說明，事件發生在8日下午5時30分左右，位於名古屋市西區的「mozo Wonder City」（mozo ワンダーシティ）購物中心內，有保全人員發現多名顧客同時出現眼睛不適及咳嗽情形，情況異常，隨即撥打119緊急通報。消防與警方接獲報案後，已前往確認實際狀況，並暫時封鎖現場。

目前事件原因尚未查明，不過根據警方初步調查，有目擊者表示，曾看到不明人士在購物中心內噴灑不明噴霧，警消仍在確認詳細情況。