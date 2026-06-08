　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

▲▼目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

▲目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國爆發新一波伊波拉疫情，由於此波傳染是由「本迪布焦型」（Bundibugyo）罕見病毒株引起，確診病例已破500例、91死，各國皆不敢大意，甚至傳出疫情可能已經衝出非洲。但由於當地陷入武裝衝突與民意反彈，使防疫陷入困難，甚至有患者集體逃跑。

根據《衛報》報導，非洲中部伊波拉疫情持續快速擴大，根據民主剛果國立公眾衛生研究所7日發布的最新報告顯示，截至6日為止，國內累計確診感染伊波拉的病例已達到515人，其中已有91人不幸死亡。

光是在過去的24小時之內，剛果民主當局就再度驗出27起全新確診病例以及4起死亡個案，而這些新增的死傷病例全部集中在本次疫情的重災區「伊圖里省」。

由於剛果民主共和國東部長期陷入武裝衝突、戰火不斷，導致衛生當局在追蹤接觸者以及維持患者治療上面臨極大困難，更驚爆大批確診及疑似病例因不滿醫療環境差而「集體逃亡」。

當地政府坦言，目前各個疫區還有多達117起疑似病例正在接受調查。然而雪上加霜的是，由於當地極度缺乏篩檢試劑，導致確診作業嚴重滯後且大塞車，目前光是在「北基伍州」，就有多達193件檢體還在排隊等待分析。

不僅如此，伊波拉病毒甚至已跨越國境，鄰國烏干達（Uganda）目前也已通報高達19人確診，其中已有2人病逝。

公衛專家指出，這場肆虐剛果東部3個省份、橫跨超過24個衛生防疫區的伊波拉疫情，堪稱是近年來國際上公認「最難對付」的防疫案例之一。除了當地的武裝衝突未曾停歇、大規模難民被迫逃離家園增加擴散風險之外，醫療物資的嚴重匱乏以及防疫資金的短缺，都成了防疫的巨大絆腳石。

不僅如此，當地居民對防疫政策強烈抗拒與不信任也嚴重影響相關作業。根據政府報告指出，自4日以來，當地竟然發生至少30名伊波拉確診患者與疑似感染者，集體從醫療機構與隔離設施中「連夜逃走」的事件。

據了解，這些人之所以冒著生命危險逃亡，最主要的導火線是因為不滿收容機構內的伙食太差，以及相關醫療服務不足。

這批「移動病毒」逃入社區後，無疑讓接觸者追蹤工作徹底癱瘓。目前雖然鎖定了相關接觸者，但實際上成功追蹤、掌握到行蹤的人數「僅剩不到一半」，這與國際公衛上想要徹底切斷感染鏈所設定的「95%追蹤率」目標相去甚遠。在重災區伊圖里州，接觸者追蹤率更是慘跌至歷史新低的43%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 0342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首例！日本最年輕女市長「請16周產假」挨轟
快訊／4檔台股「抓去關」新名單
快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」
全台雨最大時間曝　中南部下到發紫
外資重砍台股938億　買賣超10檔一次看
快訊／日本購物中心驚爆集體不適！多人眼睛刺痛、狂咳
快訊／「8縣市山區」明雨量達停班課標準

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」

菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

險火燒日本飯店！房客行動電源「自燃噴火花」　230人緊急疏散

不甩川普警告！以色列、伊朗互轟石化廠　德黑蘭控「美國要負責」

快訊／名古屋購物中心「多人眼睛刺痛、狂咳」！疑遭噴不明噴霧

民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

投票用紙短缺惹「選舉舞弊論」！李在明急切割：完全是兩回事

暌違近7年！習近平親訪北韓「拉攏金正恩」　衛報揭他幕後盤算

A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)

首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

黃仁勳KBO開球穿「93號球衣」藏涵義　場邊神救援超溫馨

大雷雨炸北北桃「國家警報響」　暴雨持續1小時

警戒！午後大雷雨開炸 下周滯留鋒連掃「全台發紫」

仰德大道小巴追撞公車畫面曝！8人送醫　啟動大量傷患應變機制

3隻貓主動撒嬌討摸　跳媽身上饋修好幸福❤

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」

菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

險火燒日本飯店！房客行動電源「自燃噴火花」　230人緊急疏散

不甩川普警告！以色列、伊朗互轟石化廠　德黑蘭控「美國要負責」

快訊／名古屋購物中心「多人眼睛刺痛、狂咳」！疑遭噴不明噴霧

民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

投票用紙短缺惹「選舉舞弊論」！李在明急切割：完全是兩回事

暌違近7年！習近平親訪北韓「拉攏金正恩」　衛報揭他幕後盤算

大立光侵權案延燒　德商跨海求償8億！批台灣審理停滯

「中信60甲子緣」棒球特展觀展破6萬人！加碼星光場活動　吉祥物應援、PS舞蹈教學嗨翻南港

校長刪整排書單嫌「不是尿就是便」　治療師拍片：向納稅人道歉

詐團「反向阻詐」假冒警察先致電銀行背書　女會計痛失2千萬

嘉義縣228隊志工會報築起安全網　強打「防救災互助」

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

中朝旅遊有望恢復？　習近平與金正恩會談：擴大人員往來

世界盃開踢！台灣運彩千萬抽獎　運彩公會宣布再加碼

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

台中海線社宅+1！沙鹿「明秀好室」115戶2030年完工

Giselle玩遊戲「用臉比劃」Karina還能猜到！

國際熱門新聞

即／菲8.2強震　「海嘯警報」台灣恐受影響

美國男大生「日本家族旅遊」失蹤！尋獲遺體

即／李在明「提台灣」：與南韓比較開戰風險

菲7.8強震1死4傷！「建築崩塌」瞬間畫面曝

跨62年預言！工人挖「神秘紙條」照做賺翻

SpaceX拚史上最大IPO　開放申購包含台灣

伊朗4月以來首向以色列射飛彈　川普喊「別打了」：快回談判桌

即／菲律賓7.8強震　印尼3地發生海嘯

菲7.8強震！日本9縣「14.6萬人緊急避難」

菲8.2強震　日本「首波海嘯」抵達時間曝　

即／川普才警告　以軍證實對伊朗發動空襲

日發布海嘯注意報　高市早苗發文

即／菲律賓又連震6次！　最大規模6.5

名古屋購物中心多人「眼睛刺痛、狂咳」

更多熱門

相關新聞

伊波拉疫區400人擬來台參加萬人聚會　疾管署「邊境管制」防堵

伊波拉疫區400人擬來台參加萬人聚會　疾管署「邊境管制」防堵

剛果民主共和國及烏干達的伊波拉疫情持續擴大，疾病管制署上週拉高警戒，還祭出入境管制，禁止2國居民入境90天。疾管署長羅一鈞今（2）日說明原因，除參考美加等國際做法，疾管署從多方管道得知國內6月中旬有國際大型民間聚會活動，其中有超過400人從民主剛果與烏干達來台，入境管制後簽證即暫停，避免大量旅客從疫區來台影響防疫。

伊波拉恐「衝出非洲」！巴西、義爆疑似病例

伊波拉恐「衝出非洲」！巴西、義爆疑似病例

防範伊波拉禁2國居民來台　台大醫分析「管制有必要」

防範伊波拉禁2國居民來台　台大醫分析「管制有必要」

不顧WHO反對！烏干達宣布封鎖民主剛果邊界

不顧WHO反對！烏干達宣布封鎖民主剛果邊界

快訊／剛果、烏干達伊波拉疫情「升至第三級警告」

快訊／剛果、烏干達伊波拉疫情「升至第三級警告」

關鍵字：

伊波拉疫情剛果武裝衝突跨國感染醫療資源短缺公衛危機

讀者迴響

熱門新聞

傅子純妻首發聲…急性血癌痛失丈夫「淚崩失眠」

黑令旗索命？神棍誆騙人妻性侵39次

台股跌勢收斂千點！ 電子股2檔「跌停拉至漲停」　1天賺20%

傅子純驟逝　醫推測「致命關鍵」揭急性血癌4症狀：是不是太會忍

恐默默養出癌！醫揪「7大發炎習慣」嘆：往往沒症狀

全台一片紫白　「結構最完整」梅雨鋒面來了

即／菲8.2強震　「海嘯警報」台灣恐受影響

傅子純癌逝　醫曝4生活方式「默默推壞細胞一把」6事可保命

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨加強作業」

戶頭剩52K硬幹！麻吉大哥8小時爆倉10次

傅子純血癌驟逝！兵家綺奔醫院「陪最後一程」

趁大跌撿便宜！她喊周一台股大跌「就加碼2檔」

「摸著你的臉，身上餘溫漸漸冰涼」　女星見傅子純最後一面淚崩

二寶媽收到10萬生育補助！賴清德1句話讓她超驚喜

男星聞傅子純癌逝「不敢哭出聲」　曝私下為人

更多

最夯影音

更多
A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)

A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)
首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面