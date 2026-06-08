民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

▲目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國爆發新一波伊波拉疫情，由於此波傳染是由「本迪布焦型」（Bundibugyo）罕見病毒株引起，確診病例已破500例、91死，各國皆不敢大意，甚至傳出疫情可能已經衝出非洲。但由於當地陷入武裝衝突與民意反彈，使防疫陷入困難，甚至有患者集體逃跑。

根據《衛報》報導，非洲中部伊波拉疫情持續快速擴大，根據民主剛果國立公眾衛生研究所7日發布的最新報告顯示，截至6日為止，國內累計確診感染伊波拉的病例已達到515人，其中已有91人不幸死亡。

光是在過去的24小時之內，剛果民主當局就再度驗出27起全新確診病例以及4起死亡個案，而這些新增的死傷病例全部集中在本次疫情的重災區「伊圖里省」。

由於剛果民主共和國東部長期陷入武裝衝突、戰火不斷，導致衛生當局在追蹤接觸者以及維持患者治療上面臨極大困難，更驚爆大批確診及疑似病例因不滿醫療環境差而「集體逃亡」。

當地政府坦言，目前各個疫區還有多達117起疑似病例正在接受調查。然而雪上加霜的是，由於當地極度缺乏篩檢試劑，導致確診作業嚴重滯後且大塞車，目前光是在「北基伍州」，就有多達193件檢體還在排隊等待分析。

不僅如此，伊波拉病毒甚至已跨越國境，鄰國烏干達（Uganda）目前也已通報高達19人確診，其中已有2人病逝。

公衛專家指出，這場肆虐剛果東部3個省份、橫跨超過24個衛生防疫區的伊波拉疫情，堪稱是近年來國際上公認「最難對付」的防疫案例之一。除了當地的武裝衝突未曾停歇、大規模難民被迫逃離家園增加擴散風險之外，醫療物資的嚴重匱乏以及防疫資金的短缺，都成了防疫的巨大絆腳石。

不僅如此，當地居民對防疫政策強烈抗拒與不信任也嚴重影響相關作業。根據政府報告指出，自4日以來，當地竟然發生至少30名伊波拉確診患者與疑似感染者，集體從醫療機構與隔離設施中「連夜逃走」的事件。

據了解，這些人之所以冒著生命危險逃亡，最主要的導火線是因為不滿收容機構內的伙食太差，以及相關醫療服務不足。

這批「移動病毒」逃入社區後，無疑讓接觸者追蹤工作徹底癱瘓。目前雖然鎖定了相關接觸者，但實際上成功追蹤、掌握到行蹤的人數「僅剩不到一半」，這與國際公衛上想要徹底切斷感染鏈所設定的「95%追蹤率」目標相去甚遠。在重災區伊圖里州，接觸者追蹤率更是慘跌至歷史新低的43%。