造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

▲南韓民眾包圍投開票所，要求「重新選舉」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日實施全國性地方選舉，豈料首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，引發民眾包圍投開票所抗議、阻止搬離投票箱，遭到警方出動機動隊嚇阻，然而部分意見卻質疑蒙面警察為中國人。針對缺乏投票用紙一事，南韓總統李在明指示檢警聯合成立搜查本部調查，同時調查示威群眾的非法犯罪。

根據《韓聯社》，為了釐清地方選舉缺乏投票用紙的真相，首爾警察廳廣域犯罪搜查隊今（8）日發布新聞稿，證實已於上周末傳喚參與選舉事務的公務人員、因缺乏投票用紙而無法投票的民眾進行調查；同時，警方也已經取得事發選區選務人員的對話紀錄，並鎖定供給投票用紙的印刷業者。

偏保守派（右派）傾向的公民團體以瀆職名義告發中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽；對此，警方也傳喚該公民團體的關係人士，聽取告發理由長達2個半小時。

▲右派民眾抗議質疑「選舉舞弊」，警方出動機動隊維持秩序。（圖／達志影像）

報導指出，李在明親自下達指令，由檢察機關與警方攜手成立聯合搜查本部，預計在這一兩天內檢警將會協調人力調派問題，未來不排除將直接對中選會進行扣押搜索。

參與示威抗議行動的民眾質疑「選舉舞弊」，他們呼籲南韓政府重新選舉。然而，部分人士在行動中毆打現場採訪的媒體記者。對此，警方也預告「絕不寬貸」。據悉，韓國記者協會JTBC分部指控，現場採訪開票狀況的自家記者，慘遭主張「選舉舞弊」的偏激民眾施暴。

另外，警方出動機隊隊前往投開票所維持秩序，包括4日前往首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所搬離票匭（投票箱）時，與偏激民眾爆發激烈的物理衝突，而這些由警方派出的機動隊員在網路上遭流言嘲諷。對此，警方也表示目前正在討論是否徹查。

▲南韓總統李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。（圖／VCG）

報導提到，A姓警正（Superintendent，警官階級）被指派前往開票所維持現場秩序，豈料卻遭現場示威群眾羞辱，「你是不是中國人」，相關影片在網路上流傳，因此A姓警正的家屬研擬提告。

據悉，部分台灣媒體報導時引用網友拍攝或外電素材，播放南韓警方在蠶室7洞第2投票所的驅離畫面，部分台港網友留言，「南韓完了」、「下場淒慘」，質疑李在明政府打壓反中聲浪。也有網友留言質疑「蒙面警察大幅出動」，更質疑制服上的警察姓名，從發音與構成型態，質疑警察並非韓國人，且不諳韓語。

觀察相關畫面，可以看到被質疑的警察姓名包括「盧道萊」（노도래）、「崔世白」（최누리흰）、秋正（추정）。然而，盧、崔、秋皆為來自韓國的姓氏，其中秋姓的代表人物有曾赴台灣與中國發展的知名南韓女演員秋瓷炫（本名秋恩珠）、當選京畿道知事的秋美愛（文在寅政府時期法務部長，共同民主黨）、當選大邱市長的秋慶鎬（尹錫悅政府時期經濟副總理，國民力量）。

▲前往投開票所的南韓警方機動隊，遭民眾質疑制服上的姓名並非來自韓國。（圖／翻攝自韓網）

至於從名字來看，部分韓國人命名時援引純韓語的「固有詞」，是韓語裡的原始詞彙，本身並無對照的漢字，因此華語界翻譯成中文名時，多半採意譯或音譯，例如「寶拉」（보라，韓語為紫色）、霞（노을）、河那（하늘，韓語為天空）。

「世白」（누리흰）一名，누리為古韓語「世界」、「寰宇」之意，現南韓最大在野黨國民力量的前身「新世界黨」（새누리당），就是使用無對照漢字的古韓語詞彙，而흰則為白色之意。

最後，南韓警方指出，此次地方選舉共接獲2694起犯罪案件，在涉案的4402人中，有289人已移送檢方、8人遭到拘留，其餘3538人則尚在調查中。