菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

▲菲律賓7.8強震，三投斯將軍市建築物倒塌。（圖／路透，下同。）
記者吳美依／綜合報導
菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）8日上午7時37分發生規模7.8強震。根據最新消息，這場災難迄今已釀成至少19人罹難、134人受傷，傷亡數字仍持續核實與更新中。
強震重創多省 小馬可仕下令動員
這次地震震源位於民答那峨島外海，劇烈搖晃重創南哥打巴托（South Cotabato）、蘇丹庫達拉特（Sultan Kudarat）、薩蘭加尼（Sarangani）等多個省份，以及三投斯將軍市（city of General Santos）。其中薩蘭加尼省電力與通訊一度中斷，事後已陸續恢復。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）發表聲明指出，各政府機關已啟動協調應變機制，「國家政府正全力動員，絕不會遺棄民答那峨」，同時下令災區全面停課。
BBC指出，菲律賓地處環太平洋火山地震帶，去年9月中部維薩亞斯群島（Visayas）發生規模6.9地震，奪走逾70條人命。
▲▼菲律賓7.8強震，商場與Jollibee門市瞬間倒塌。（上圖／翻攝X；下圖／路透）
強震威力！ 瞬間倒塌影片曝光
許多建築物倒塌的影片在社群媒體上瘋傳，包括知名速食連鎖炸雞店快樂蜂（Jollibee）一間門市瞬間倒塌、化為瓦礫堆的畫面。
今天恰逢菲律賓開學日，另一段影片顯示西達沃省（Davao Occidental）數十名小學生在劇烈震動的地面上試圖蹲低，而他們身後的鐵皮屋頂轟然倒塌，所幸校方稍後表示無人傷亡。
PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.— GMA News (@gmanews) June 8, 2026
Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F
餘震不斷 多國觀測到海嘯
主震過後已陸續記錄逾130次餘震，規模介於1.3至6.7之間。不過，這場強震也在菲律賓、印尼、日本、澳洲引發海嘯警報，部分警報直到數小時後才解除。
其中，沖繩縣觀測到數公分高海嘯，小笠原群島觀測到20公分浪高。菲律賓、印尼、帛琉沿岸亦偵測到波高從數公分至最高1.4公尺不等的海嘯。
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