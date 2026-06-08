菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

▲菲律賓7.8強震，三投斯將軍市建築物倒塌。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）8日上午7時37分發生規模7.8強震。根據最新消息，這場災難迄今已釀成至少19人罹難、134人受傷，傷亡數字仍持續核實與更新中。

強震重創多省 小馬可仕下令動員

這次地震震源位於民答那峨島外海，劇烈搖晃重創南哥打巴托（South Cotabato）、蘇丹庫達拉特（Sultan Kudarat）、薩蘭加尼（Sarangani）等多個省份，以及三投斯將軍市（city of General Santos）。其中薩蘭加尼省電力與通訊一度中斷，事後已陸續恢復。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）發表聲明指出，各政府機關已啟動協調應變機制，「國家政府正全力動員，絕不會遺棄民答那峨」，同時下令災區全面停課。

BBC指出，菲律賓地處環太平洋火山地震帶，去年9月中部維薩亞斯群島（Visayas）發生規模6.9地震，奪走逾70條人命。



▲▼菲律賓7.8強震，商場與Jollibee門市瞬間倒塌。（上圖／翻攝X；下圖／路透）

強震威力！ 瞬間倒塌影片曝光

許多建築物倒塌的影片在社群媒體上瘋傳，包括知名速食連鎖炸雞店快樂蜂（Jollibee）一間門市瞬間倒塌、化為瓦礫堆的畫面。

今天恰逢菲律賓開學日，另一段影片顯示西達沃省（Davao Occidental）數十名小學生在劇烈震動的地面上試圖蹲低，而他們身後的鐵皮屋頂轟然倒塌，所幸校方稍後表示無人傷亡。

PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.



Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F — GMA News (@gmanews) June 8, 2026

餘震不斷 多國觀測到海嘯

主震過後已陸續記錄逾130次餘震，規模介於1.3至6.7之間。不過，這場強震也在菲律賓、印尼、日本、澳洲引發海嘯警報，部分警報直到數小時後才解除。

其中，沖繩縣觀測到數公分高海嘯，小笠原群島觀測到20公分浪高。菲律賓、印尼、帛琉沿岸亦偵測到波高從數公分至最高1.4公尺不等的海嘯。

菲律賓強震增至3死！海嘯浪高1.4公尺 台商直擊：許多建築倒塌