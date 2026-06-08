伊朗將聯手阿曼收取「荷莫茲過路費」！　伊大使最新聲明曝光

▲伊朗擬聯合阿曼向行經荷莫茲海峽的船隻收取過路費。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗駐莫斯科大使賈拉利（Kazem Jalali）於8日受訪時表示，即將開放荷莫茲海峽，但必須依據伊朗與阿曼所制定的新條件運作，其中一項就是將對通過的船隻開徵「過路費（Transit Fee）」。

根據《路透社》報導，這場由美國與以色列聯手對伊朗發動的戰爭，基本上已切斷了經由荷莫茲海峽的石油運輸。在爆發衝突之前，全球有高達20%的石油必須經由荷莫茲海峽運往世界各地，雖然近期有少數幾艘油輪成功駛離波斯灣，但整體的石油與液化天然氣（LNG）的供應依舊嚴重受限。

根據俄羅斯報紙《消息報》（Izvestia）8日刊出的最新專訪，伊朗駐莫斯科大使賈拉利明確表示，「這條海峽將會保持開放，但是必須在伊朗與阿曼當局所制定的新條件下運作。」

他進一步解釋，「我們很清楚，伊朗和阿曼為這條海峽提供了一定的安全與相關服務，因此，我們將會針對這些服務收取相對應的費用。」不過他並未在訪問中透露具體的收費細節。

據了解，伊朗方面態度極其強硬，主張未來的永久和平協議中，必須允許其對通過海峽的船隻收取過路費，而收費標準將會根據船隻的類型、載運的貨物內容，以及當時的局勢條件進行彈性調整。

美國總統川普強烈反對這項做法。事實上，美國政府早在5月底就曾公開警告阿曼，切勿與伊朗同流合污、參與任何試圖強加過路費的計畫。當時美國財政部長貝森特（Scott Bessent）還曾向外界掛保證，稱阿曼大使已親口向他承諾「絕無開徵此類通行費的計畫」。

中東戰火不僅在經濟層面開闢新戰線，實體衝突也愈演愈烈。以色列當局於8日證實，以軍再度對伊朗西部與中部的軍事目標發動猛烈空襲。值得注意的是，先前曾有報導指出，川普已明確要求以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要再對伊朗發動進一步襲擊，但以色列顯然並未將川普的警告放在眼裡。

此外，在戰爭爆發前有高達95%的原油仰賴中東進口的日本，5月份曾有一艘相關的原油油輪成功通過該海域且當時並未支付任何費用。