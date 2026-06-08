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不甩川普警告！以色列、伊朗互轟石化廠　德黑蘭控「美國要負責」

▲▼ 伊朗空襲後約旦河西岸可見飛彈殘骸。（圖／路透）

▲ 伊朗空襲後，約旦河西岸可見飛彈殘骸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東情勢8日急劇升溫，以色列與伊朗互相轟炸，以方出動數十架戰機境內實施大規模空襲，並首度攻擊伊朗西南部胡齊斯坦省馬赫沙爾市（Mahshahr）的卡倫（Karun）石化廠，這也是自4月8日停火以來，以色列首次打擊伊朗能源設施。

綜合《天空新聞》等外媒，以色列國防軍（IDF）表示，此次大規模空襲目標包括伊朗多處「戰略防禦系統」，聲稱這波攻勢已摧毀伊朗此前遭襲後重新部署的偵測與防禦系統，「進一步強化以色列空軍在伊朗領空的行動自由」。

伊朗半官方《法爾斯通訊社》報導，卡倫石化廠廠區5條生產線被波及，已緊急疏散所有員工，目前未傳出人員傷亡，損失仍在評估中。為報復以軍攻擊，伊朗也對以色列北部海法一座石化廠發動飛彈空襲。

伊朗怒嗆：美國須為以色列空襲承擔責任

革命衛隊警告，以色列攻擊石化設施是「一場危險的遊戲」，揚言將區域內所有能源設施納入反擊目標，更直指美國須為此承擔責任。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美國作為4月停火協議其中一方，對以色列的行動「負有直接責任」，並警告任何破壞停火前提的舉動將「不可避免地衝擊外交進程」。

伊朗8日已宣布關閉德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）及梅赫拉巴德機場（Mehrabad International Airport），並下令伊朗西部所有機場暫停運作，直至另行通知。

▲▼以色列發動空襲，黎巴嫩南部升起濃煙。（圖／路透）

▲ 以色列發動空襲，黎巴嫩南部升起濃煙。（圖／路透）

伊朗昨射11枚飛彈　以軍稱全數攔截

此前，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）7日晚間向以色列發射至少11枚彈道飛彈，以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）證實此數字並痛批，「所有人都受夠這個瘋狂的伊朗政權了。」IRGC宣稱飛彈鎖定位於拿撒勒（Nazareth）附近的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David air base），以軍則稱防空系統已成功攔截來犯飛彈，CNN記者也在耶路撒冷上空聽見多次攔截聲響。

川普近日數度誇口稱美伊「非常接近」達成協議，預言本周就能宣布重大成果。但7日伊朗射彈後他坦言，德黑蘭此舉「肯定無助於談判」，要求伊朗「回到談判桌」；更曾親自致電納坦雅胡，措詞嚴厲要以色列暫緩報復，以免破壞得來不易的和談空間，並強調「這裡是我說了算。」

黎巴嫩戰線難解　以伊停火生變

黎巴嫩戰線使局勢更加複雜，以色列7日空襲貝魯特南郊的黎巴嫩真主黨大本營「達希耶」（Dahiyeh），聲稱是為回應真主黨向以色列北部發射火箭。伊朗方面則堅持，任何停火協議皆須納入黎巴嫩戰線，但以色列始終拒絕將黎巴嫩衝突與伊朗停火問題掛鉤。

葉門反抗軍（又譯胡塞武裝）8日也加入戰局，自4月停火以來首次向以色列發射飛彈攻擊，並宣布禁止以色列船隻通行紅海。受地緣政治緊張情勢衝擊，國際油價8日應聲大漲逾3%，布蘭特原油期貨重新突破每桶96美元。

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