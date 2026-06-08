投票用紙短缺惹「選舉舞弊論」！李在明急切割：完全是兩回事

▲南韓總統李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（8）日在就職一週年記者會上，針對6月3日地方選舉首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙，引發民眾質疑「選舉舞弊」一事作出回應，強調相關爭議與陰謀論性質在本質上完全不同，直指該事件是嚴重的選務失誤，已指示檢警聯合成立專案小組調查，同時坦言對選民權利保障的敏感度不足，深表反省。

根據《韓聯社》，李在明在青瓦台迎賓館舉行的就職一周年記者會中，回應媒體針對投票用紙不足事件的提問時，首度完整說明政府立場。他形容缺乏投票用紙一事「非常荒唐」，直言此事讓身為民主國家模範生的大韓民國，在一瞬間內名聲掃地，認為選舉作為民主制度核心，一旦出現投票無法順利進行的情況，本身就構成嚴重問題。

針對外界將此事與「選舉舞弊論」相連結的說法，李在明明確切割，強調兩者性質不同。他指出，一方面是在帶有特定政治目的的情況下，透過煽動洗腦與錯誤訊息所刻意操作出的陰謀論，另一方面則是民眾合理質疑「為何在民主國家會無法順利投票」的制度性問題，兩者不能混為一談。

他進一步表示，此次爭議的核心不在於選舉結果或票數變動，而是制度運作本身是否完善。他強調，若政府未能妥善準備，導致選民無法行使投票權，即使影響範圍有限，也屬於對民主構成的重大傷害，「不是幾張票或結果的問題，而是原則問題」。

李在明也在會中提及，部分青年對此提出批評，讓他有所觸動反思，並表示提出批評的青年其實相當值得敬佩。

他坦言，過去對於類似情況可能存在「只要不影響選舉結果就不嚴重」、「只有十幾個人沒辦法投票，對結果不會產生重大影響」等想法，但現在認為這種態度反映出對「主權敏感度」不足的問題，這一點確實值得檢討與反省。

在後續處置方面，他表示已要求相關單位加速釐清投票用紙不足的原因，並將成立聯合調查機制進行調查，由檢察機關、警方派出適當人選，同時也會聽取相關機構與官員意見，評估是否存在制度性或結構性問題。

李在明強調，由於中央選舉管理委員會具有獨立性，政府將以審慎方式介入，重點放在查明真相與避免類似情況再度發生。