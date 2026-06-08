黃仁勳效應超狂！韓國超商餅乾「銷量飆766%」　炸雞店也賺翻

▲ 黃仁勳吃過的HBM餅乾銷量暴增。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪韓期間嚐遍當地美食，不僅帶動一款7-11餅乾單日銷量暴增766%，更讓炸雞連鎖品牌BBQ弘大門市周末營收飆升逾2成，掀起一波可觀的「黃仁勳效應」。

綜合《韓聯社》等韓媒，黃仁勳5日在首爾弘大商圈的烤肉餐廳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍大啖五花肉，席間特別向在外守候的粉絲發送7-11自有品牌餅乾「蜂蜜香蕉口味HBM脆片」，並當場拆封品嚐。

這款零食由7-11與SK海力士聯名推出，在黃仁勳吃過隔天，6日單日銷量較前一周飆升766%；6日與7日2天銷量則是前一周的704%，足足成長8倍，APP搜尋量更是暴增160倍。

▲▼ 黃仁勳大口吃泡菜、五花肉。（圖／路透）

晚餐過後黃仁勳一行人移駕BBQ弘大入口站門市續攤，點了黃金橄欖油炸雞、生啤酒及汽水等，開心享用的畫面透過社群媒體瘋傳，帶動這間BBQ於5至7日期間，營收較上周同期成長逾20%，其他人流較高的主要門市同期銷售也有相近幅度的成長。

且黃仁勳6日走訪南大門市場刀削麵街及鐘路區土俗村蔘雞湯店，7日赴蠶室球場開球更特地訂購113盒炸雞，與輝達韓國員工及家屬共享看球時享用「炸雞配啤酒（치맥）」的樂趣，還親口大讚，「沒什麼比炸雞配啤酒更棒的了！」

食品業界人士表示，黃仁勳去年訪韓期間造訪的每一間餐廳、吃過的食物和用過的產品都在網路上掀起熱議，預料今年的行程也能自然帶動外界對韓國飲食文化的興趣。