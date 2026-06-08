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26歲正妹泰網紅「與男友視訊中」遭槍斃！子彈卡後腦　2歲兒目睹

▲茱拉朋遭前男友槍擊殺害。（圖／翻攝自Khaosod）

▲茱拉朋遭前男友槍擊殺害。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北標府（Saraburi）一名在當地頗具知名度、擁有大批粉絲的26歲抖音TikTok正妹網紅，8日被發現頭部中彈陳屍路邊。死者遇害當下正與男友進行視訊通話，男友在電話那頭目睹女友慘遭槍斃，隨後手機落地失去音訊。警方調查發現死者前男友涉嫌重大，因此展開追緝，然而兇手最終被發現在車內飲彈自盡。

根據Khaosod報導，遇害的26歲TikTok女網紅茱拉朋（Chulaporn）平時在一處加油站上班，因為身材長相出眾，在TikTok上是一名頗有名氣的網紅。北標府警方調查指出，事發前茱拉朋正開車行經帕佛陀由丁路（Phahonyothin Road）附近，中途疑似因為車子沒油，而與42歲的前男友蘇塔（Suthat）碰面，因為對方先前曾答應要特地帶一桶汽油來幫她添加。

▲▼26歲正妹網紅「與男友視訊中」遭槍斃！。（圖／翻攝自Khaosod）

茱拉朋一邊用前男友送來的汽油替車子加油，一邊則用手機與現任男友視訊通話。不料進行到一半，電話那頭的現任男友突然聽到一陣激烈的爭執聲，隨後便傳出驚悚的「砰、砰」兩聲槍響，緊接著茱拉朋的手機便當場摔落重摔地面，而當時車上還有兩人的2歲兒子。

等到現任男友再度接到電話時，則是接到茱拉朋的死訊。警方獲報趕抵現場時，茱拉朋中彈躺在血泊中，倒在公路旁慘死，背部遭子彈貫穿，而後腦同樣中彈，子彈則卡在頭部。現場還留有9mm的彈殼，而開槍的蘇塔則早已駕駛一輛貨車逃離現場。

警方透露，茱拉朋生前感情狀況複雜。她與前夫結婚並育有一名2歲多的兒子，兩人分開後，茱拉朋曾與42歲的卡車司機蘇塔交往過一段時間。兩人分手後，茱拉朋又和前夫、也就是現任男友復合，這讓蘇塔極度不甘心。

不僅如此，茱拉朋日前曾公開蘇塔的惡意醜事，導致蘇塔在4、5天前遭到老闆開除、丟了飯碗。警方研判，蘇塔因為不甘心被甩、看到前女友與前夫復合，再加上工作被毀產生強烈報復心，這會對前女友下狠手。

蘇塔犯案後一路駕車逃亡至呵叻府（Nakhon Ratchasima），最終疑似自知法網難逃，已在自己的貨車內舉槍自盡，當場身亡。當地警方目前已趕往現場封鎖調查，詳細情況仍待進一步釐清。

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