以色列竊聽美伊談判　對美諜報威脅「上調至最高等級」

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國最新情報報告指出，以色列疑似監聽美國與伊朗的談判過程。與此同時，考慮到以色列近年對美國加大諜報行動，五角大廈也將以色列的反情報威脅評估提升至最高等級，成為華府盟友首例。

間諜活動加劇 以色列越界

《紐約時報》指出，美國與以色列長期知悉並容忍彼此之間的間諜活動。但一些美國官員指出，以色列為了探知美國與伊朗談判立場而加強的行動已經越界。

據悉，以色列加強監聽的美國高階官員，甚至包括與伊朗首席談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及五角大廈最高政策官員柯比（Elbridge Colby）等。

近年加大監聽 以色列已失控

駐以色列美國國防人員發現手機被秘密植入監聽軟體後，美國國防情報局（DIA）等軍事情報單位聯合撰寫這份報告。

內文概述了以色列近年對美國軍事人員及政府官員進行的間諜活動，包括2021年以色列軍事情報官員企圖在DIA總部安裝竊聽裝置被捕，以及2025年以色列國內安全情報機構辛貝特（Shin Bet）人員試圖在一輛特勤局車輛上安裝竊聽器。

事實上，以色列反情報事件自2024年底開始增加，時間點恰逢拜登政府向以色列施壓，要求克制對加薩攻勢，並持續延伸至2025年川普政府評估攻擊伊朗之際。

其中一名資深美國官員更形容，川普第2任期期間，以色列對美國高官展開的情蒐行動程度已經「失控」。

▼美國國防部五角大廈。（圖／路透）

報告還指出，以色列構成的反情報威脅等級，近幾週已從「高」上修至「嚴重」的最高等級，不僅超越所有美國盟友，甚至高於部分對手國家。

一名曾與以色列密切接觸的前美國高級官員還提到，川普政府部分官員傾向搭乘私人飛機，用個人手機處理國安事務，拒絕接受大使館提供的隨扈支援，使其更容易成為盟友或對手情報機構的目標。

時間敏感 以色列反駁指控

報告揭露時機相當敏感，因為伊朗戰爭期間，美軍正與以軍密切合作，分享大量戰術與作戰資訊。與此同時，以色列仍積極尋求瞭解川普對和談的策略及立場轉變。

這些警告可能導致美以整合軍事計畫的努力變得更加複雜，尤其如果五角大廈決定對與以色列分享的資訊實施新限制的話。

以色列駐華府大使館發言人否認指控，宣稱以色列從未針對美國官員或相關機構從事任何情蒐活動。

白宮一名匿名官員也表示報導內容不實。不過，五角大廈拒絕就此事發表評論。