　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

日本最年輕女市長「請16週產假」創首例　無懼罵聲帶頭挑戰守舊制度

圖文／鏡週刊

日本少生育率持續惡化，日本最年輕的女市長川田翔子決定請16周產假，讓女性從政與職場平權議題再次浮上檯面。川田翔子近日接受美媒《CNN》訪問，道出女性在日本守舊的職場中仍被迫面臨「職涯與母職二選一」的困境，她希望自己能成為改變制度的契機。

現年35歲的川田翔子2023年當選京都府八幡市市長，9月即將臨盆的她，日前宣布預產期前後將分別請產假8周，成為日本現任市長首例。消息一出日本社群馬上出現批評聲浪，質疑民選官員請產假是浪費納稅錢。不過川田翔子表示，現實中接觸到民眾及市府同仁多半給予支持，要她安心休養。

川田翔子認為，女性不該被迫在事業和生兒育女間取捨，期盼自己的例子能夠加速打破日本職場守舊觀念。「我希望這件事不只能鼓勵受薪勞工，也讓企業高層、各行各業的從業人員明白，生育與育兒等人生重要階段，應該要和工作取得適當平衡。」

據川田翔子規劃，請假期間市長職務交由副市長暫代，但她仍會關心市政進度。日本學者指出，日本現行制度並未預設市長會請產假，所以既無禁止規範，也沒有明文保障，處於灰色地帶。

各國議會聯盟（IPU）統計，日本女性參政長期居於弱勢，眾議院女議員比例至今仍不滿15％。但隨著高市早苗當選首相，地方政治慢慢有了轉變，日本過去5年間，女市長人數已從50人增至80人。

川田翔子請產假還帶出日本另一個問題：少子化。日本去年出生人口僅67.1萬多人，創下歷史新低，且是連續10年下滑，政府推出的政策效果相當有限。學界多半認為，日本少子化除了生活成本不斷提高，根深蒂固的加班文化也是主因，導致年輕人對結婚生育望而卻步。

更多鏡週刊報導
生命清理員辣媽「爆乳參加兒子畢典」挨轟　嗆告酸民：穿衣自由就是爽
太陽花占領議場黃國昌衝第一？　媒體人憶318當晚時序：騎車也要半小時
台股崩跌成定局！　專家：今天進不進場這2檔ETF千萬別賣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 0342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4檔台股「抓去關」新名單
快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」
全台雨最大時間曝　中南部下到發紫
外資重砍台股938億　買賣超10檔一次看
快訊／日本購物中心驚爆集體不適！多人眼睛刺痛、狂咳
快訊／「8縣市山區」明雨量達停班課標準

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」

菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

險火燒日本飯店！房客行動電源「自燃噴火花」　230人緊急疏散

不甩川普警告！以色列、伊朗互轟石化廠　德黑蘭控「美國要負責」

快訊／名古屋購物中心「多人眼睛刺痛、狂咳」！疑遭噴不明噴霧

民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

投票用紙短缺惹「選舉舞弊論」！李在明急切割：完全是兩回事

暌違近7年！習近平親訪北韓「拉攏金正恩」　衛報揭他幕後盤算

A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)

首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

黃仁勳KBO開球穿「93號球衣」藏涵義　場邊神救援超溫馨

大雷雨炸北北桃「國家警報響」　暴雨持續1小時

警戒！午後大雷雨開炸 下周滯留鋒連掃「全台發紫」

仰德大道小巴追撞公車畫面曝！8人送醫　啟動大量傷患應變機制

3隻貓主動撒嬌討摸　跳媽身上饋修好幸福❤

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

快訊／川普發聲！　以色列、伊朗必須「立即停止交火」

菲律賓強震「增至19死」至少134傷！　餘震逾130次晃不停

險火燒日本飯店！房客行動電源「自燃噴火花」　230人緊急疏散

不甩川普警告！以色列、伊朗互轟石化廠　德黑蘭控「美國要負責」

快訊／名古屋購物中心「多人眼睛刺痛、狂咳」！疑遭噴不明噴霧

民主剛果「伊波拉30名隔離患者」集體逃跑！　不滿醫院伙食太差

投票用紙短缺惹「選舉舞弊論」！李在明急切割：完全是兩回事

暌違近7年！習近平親訪北韓「拉攏金正恩」　衛報揭他幕後盤算

「中信60甲子緣」棒球特展觀展破6萬人！加碼星光場活動　吉祥物應援、PS舞蹈教學嗨翻南港

校長刪整排書單嫌「不是尿就是便」　治療師拍片：向納稅人道歉

詐團「反向阻詐」假冒警察先致電銀行背書　女會計痛失2千萬

嘉義縣228隊志工會報築起安全網　強打「防救災互助」

造謠「蒙面警察是中國人」慘了！韓檢警擬徹查　抗議民眾爆打記者

中朝旅遊有望恢復？　習近平與金正恩會談：擴大人員往來

世界盃開踢！台灣運彩千萬抽獎　運彩公會宣布再加碼

首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

台中海線社宅+1！沙鹿「明秀好室」115戶2030年完工

4檔「抓去關」新名單　妖股尚茂25分鐘撮合

46歲傅子純「急性血癌」逝世 　峇里島返台突爆病情

國際熱門新聞

即／菲8.2強震　「海嘯警報」台灣恐受影響

美國男大生「日本家族旅遊」失蹤！尋獲遺體

即／李在明「提台灣」：與南韓比較開戰風險

菲7.8強震1死4傷！「建築崩塌」瞬間畫面曝

跨62年預言！工人挖「神秘紙條」照做賺翻

SpaceX拚史上最大IPO　開放申購包含台灣

伊朗4月以來首向以色列射飛彈　川普喊「別打了」：快回談判桌

即／菲律賓7.8強震　印尼3地發生海嘯

菲7.8強震！日本9縣「14.6萬人緊急避難」

菲8.2強震　日本「首波海嘯」抵達時間曝　

即／川普才警告　以軍證實對伊朗發動空襲

日發布海嘯注意報　高市早苗發文

即／菲律賓又連震6次！　最大規模6.5

名古屋購物中心多人「眼睛刺痛、狂咳」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

傅子純妻首發聲…急性血癌痛失丈夫「淚崩失眠」

黑令旗索命？神棍誆騙人妻性侵39次

台股跌勢收斂千點！ 電子股2檔「跌停拉至漲停」　1天賺20%

傅子純驟逝　醫推測「致命關鍵」揭急性血癌4症狀：是不是太會忍

恐默默養出癌！醫揪「7大發炎習慣」嘆：往往沒症狀

全台一片紫白　「結構最完整」梅雨鋒面來了

即／菲8.2強震　「海嘯警報」台灣恐受影響

傅子純癌逝　醫曝4生活方式「默默推壞細胞一把」6事可保命

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨加強作業」

戶頭剩52K硬幹！麻吉大哥8小時爆倉10次

傅子純血癌驟逝！兵家綺奔醫院「陪最後一程」

趁大跌撿便宜！她喊周一台股大跌「就加碼2檔」

「摸著你的臉，身上餘溫漸漸冰涼」　女星見傅子純最後一面淚崩

二寶媽收到10萬生育補助！賴清德1句話讓她超驚喜

男星聞傅子純癌逝「不敢哭出聲」　曝私下為人

更多

最夯影音

更多
A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)

A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)
首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

北市府假日發稿酸「外行」沈伯洋反批：公務員加班政治攻防

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

高雄重機自撞「凌空飛半圈」畫面曝！騎士甩飛臥血泊亡

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

加油站員工幽默應答　客人笑了：精神狀態很瘋XD

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面