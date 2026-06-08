首例！日本最年輕女市長「請16周產假」　挨轟浪費納稅錢

圖文／鏡週刊

日本少生育率持續惡化，日本最年輕的女市長川田翔子決定請16周產假，讓女性從政與職場平權議題再次浮上檯面。川田翔子近日接受美媒《CNN》訪問，道出女性在日本守舊的職場中仍被迫面臨「職涯與母職二選一」的困境，她希望自己能成為改變制度的契機。

現年35歲的川田翔子2023年當選京都府八幡市市長，9月即將臨盆的她，日前宣布預產期前後將分別請產假8周，成為日本現任市長首例。消息一出日本社群馬上出現批評聲浪，質疑民選官員請產假是浪費納稅錢。不過川田翔子表示，現實中接觸到民眾及市府同仁多半給予支持，要她安心休養。

川田翔子認為，女性不該被迫在事業和生兒育女間取捨，期盼自己的例子能夠加速打破日本職場守舊觀念。「我希望這件事不只能鼓勵受薪勞工，也讓企業高層、各行各業的從業人員明白，生育與育兒等人生重要階段，應該要和工作取得適當平衡。」

據川田翔子規劃，請假期間市長職務交由副市長暫代，但她仍會關心市政進度。日本學者指出，日本現行制度並未預設市長會請產假，所以既無禁止規範，也沒有明文保障，處於灰色地帶。

各國議會聯盟（IPU）統計，日本女性參政長期居於弱勢，眾議院女議員比例至今仍不滿15％。但隨著高市早苗當選首相，地方政治慢慢有了轉變，日本過去5年間，女市長人數已從50人增至80人。

川田翔子請產假還帶出日本另一個問題：少子化。日本去年出生人口僅67.1萬多人，創下歷史新低，且是連續10年下滑，政府推出的政策效果相當有限。學界多半認為，日本少子化除了生活成本不斷提高，根深蒂固的加班文化也是主因，導致年輕人對結婚生育望而卻步。

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