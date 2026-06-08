重啟援助北韓！濟州道知事「親赴北京」密談　送透析機、除蟲藥

▲濟州島特產的漢拏峰柑橘，是不知火和橘子的雜交品種。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州道證實，已向北韓（朝鮮）運送價值約1.6億韓元（近新台幣330萬元）的醫療與防疫物資，包括血液透析機、山林除蟲藥劑與漢拏峰柑橘苗木。這是北韓2023年12月提出「南北敵對兩國論」後，首度實現的南北韓交流合作，而濟州道知事吳怜勳今年2月更曾在中國北京與北韓諜報人員李浩南會晤，引發關注。

根據韓媒《朝鮮日報》、《News1》，吳怜勳（共同民主黨）今年2月27日上午在北京建國飯店與李浩南（리호남，音譯，本名不詳）等2名北韓人士會面，同行者還包括濟州道政策顧問與另一名道政府官員，雙方會談約30分鐘，討論濟州道與北韓之間的合作交流方案。

消息人士透露，北韓在會談中向濟州道提出支援需求，希望取得松材線蟲病防治藥劑、血液透析機以及濟州特產漢拏峰柑橘等物資。事實上，在吳怜勳赴北京前約10天，李浩南便已先與南韓濟州道官員進行實務協商。

在完成協調後，濟州道以南北韓交流合作基金採購相關物資，總價值約1.6億韓元，包括血液透析機、山林病蟲害防治藥品以及50株漢拏峰苗木。這批貨物於4月1日從仁川港出發，經中國大連港轉運後，於5月4日抵達北韓南浦港。由於鮮果容易腐敗，原本規劃提供的漢拏峰果實最終改以苗木形式運送。

▲南韓濟州道知事吳怜勳與時任中國駐韓大使邢海明。（圖／VCG）

濟州道表示，相關物資出口已於今年3月獲得南韓統一部批准。不過截至目前為止，道政府尚未收到北韓正式通知，確認貨物已完成交付。據悉，濟州道已要求北韓方面提供報關文件，以證明物資確實送達。

此次合作的契機，源於吳怜勳去年11月與南韓統一部長鄭東泳會面時，提議重啟對北韓「運送柑橘」計畫。之後濟州道也曾與中國駐南韓大使戴兵會面，希望獲得中方協助推動南北合作事業。

據悉，北韓近年幾乎全面切斷與南韓的交流，卻唯獨同意與濟州道合作。分析認為，這可能與金正恩母系家族的濟州淵源有關。報導指出，金正恩的外祖父高慶澤、生母高容姬（高英姬）出身濟州，高慶澤祖籍為濟州市朝天邑，目前在濟州仍留有象徵性墓地。

至於居中牽線的李浩南，則是長年負責南北韓事務的重要人物。他曾於2006年與已故南韓前總統盧武鉉核心幕僚、前忠清南道知事安熙正會面，討論特使派遣與南北韓高峰會等議題；近年也曾出現在「雙鈴集團對北韓匯款案」等相關調查中。

濟州道表示，未來將先以柑橘、醫療福利與山林防疫為合作重點，再逐步擴大至養豬與觀光產業。

南韓統一部則證實，已依照《南北交流合作法》批准濟州特別自治道提出的北韓居民接觸申報與物資輸出申請。統一部發言人尹敏灝表示，地方政府在法律上屬於法人團體，並非代表（中央）政府當局，因此相關合作是在既有法規框架下進行的民間交流合作事業。