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菲律賓強震增至3死！海嘯浪高1.4公尺　台商直擊：許多建築倒塌

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓南部民答那峨島8日7時37分發生規模7.8強震，截至當地上午11時，警方確認至少3人罹難、5人受傷，另有37棟建築物受損，多為商業設施，目前當局正持續核實更多傷亡及損失報告。

▲▼ 菲律賓7.8強震，商場倒塌。（圖／路透）

▲ 強震造成一間商場倒塌。（圖／路透）

綜合BBC及《路透》，這起強震震央位於薩蘭加尼省以西約24公里，深度35公里，桑托斯將軍城測得最大震度7級，地震威力也引發海嘯警報。

海嘯波浪高1.4公尺　警報尚未解除

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）表示，民答那峨島南部沿海6個地區均偵測到海嘯波，浪高最高達1.4公尺，時間介於上午7時42分至8時45分之間。研究員塞維拉（Winchelle Ian Sevilla）表示，「儀器仍在記錄海嘯波，因此我們暫時不會解除警報，海平面擾動持續出現。」

據PHIVOLCS統計，自7.8強震發生後，截至當地上午11時已累計138起餘震，規模介於1.3至6.7之間。

▲▼ 菲律賓7.8強震，建築倒塌。（圖／翻攝自X）

▲ 商場一間Jollibee門市瞬間消失。（圖／翻攝自X）

台商親歷劇烈晃動　傳樓塌、停電災情

另據《中央社》，民答那峨台灣商會會長何見意受訪描述，當下搖晃十分劇烈，家中物品明顯位移，連盛水容器都因晃動而溢出。目前民答那峨島約有30名台灣人居住，何見意稱尚未接獲任何台灣人傷亡消息。

在震度最強的桑托斯將軍城從事水產加工業的侯姓台商指出，搖晃持續逾1分鐘，「滿多建築物都垮掉了」，部分地區目前仍停電，地方政府已宣布停班停課。從事箱網養殖的林登峰則說，震後海面湧浪高達約3公尺，員工暫時無法出海確認魚場損況。

菲律賓當局已全面啟動緊急應變機制，沿海地區展開預防性疏散，當局持續評估各地實際災情。

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