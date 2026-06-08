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輝達攜手南韓SK合作「AI工廠」全面升級　黃仁勳：未來非常光明

▲▼輝達執行長黃仁勳8日上午與SK集團會長崔泰源會晤，宣布針對AI數據中心展開合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳8日上午與SK集團會長崔泰源會晤，宣布針對AI數據中心展開合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

輝達與南韓SK集團正式升級戰略合作關係，宣布將共同打造涵蓋AI數據中心與半導體供應鏈的「AI工廠」，合作範圍從過去的記憶體晶片擴大至AI基礎設施、雲端平台與次世代AI運算架構。SK海力士將與輝達共同開發AI記憶體，SK電訊（SK Telecom）則推動AI專用數據中心建設。輝達執行長黃仁勳強調，AI基礎建設需求爆發，產業前景一片光明。

根據《韓聯社》，輝達與SK集團今（8）日上午在位於首爾市鐘路區的SK瑞麟大樓正式宣布，雙方合作關係全面升級，將從既有的記憶體供應合作，進一步延伸至AI基礎設施與AI工廠建構。SK集團會長崔泰源在記者會指出，過去雙方合作主要集中記憶體晶片領域，但未來將提升至「集團層級的戰略合作」，共同打造未來AI產業生態系。

崔泰源表示，所謂「AI工廠」並非單一工廠概念，而是涵蓋SK海力士晶圓廠、AI數據中心以及運算基礎設施的整體架構。他指出，雙方將建立共同研發（R&D）路線圖，並共享技術進展，以更快應對未來AI需求變化，同時提升供應鏈韌性與技術協同效率。

▲▼輝達執行長黃仁勳8日上午與SK集團會長崔泰源會晤，宣布針對AI數據中心展開合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

黃仁勳則表示，全球市場對AI工廠的需求正快速攀升，目前已進入AI基礎設施建設的初期爆發階段。他強調，此次與SK的合作是該公司首度涵蓋「多年度、多平台、多技術」的整合型合作模式，象徵AI產業正從單一晶片競爭，進入整體運算架構與生態系競合的新階段。

在記憶體領域，黃仁勳明確指出，SK海力士將持續成為輝達最重要的合作夥伴之一。他表示，「如果沒有和SK集團合作，AI產業不會發展到今天的規模」，強調未來SK集團仍將是輝達最大記憶體供應來源。同時，崔泰源也回應，SK海力士將不僅是供應商，也會成為輝達的重要客戶，雙方形成雙向依存關係。

除了記憶體供應鏈升級，雙方合作也擴展至次世代AI運算產品開發。雙方規劃，將共同開發用於「AI超級電腦Vera Rubin」、「Vera CPU」、「RTX Spark PC」以及「Jetson Thor機器人運算平台」的記憶體解決方案，進一步強化AI運算效能與多元應用能力，涵蓋從數據中心到邊緣運算與機器人領域。

▲▼輝達執行長黃仁勳8日上午與SK集團會長崔泰源會晤，宣布針對AI數據中心展開合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲SK集團會長崔泰源。（圖／達志影像／美聯社）

在技術層面，雙方也將擴大合作範圍至電子設計自動化（EDA）與半導體模擬技術，藉此提升晶片設計效率與研發速度。同時，也將導入「數位孿生」（Digital Twin）技術，將AI導入製造流程與營運系統，推動智慧製造與自動化升級，強化整體生產效率。

另一方面，SK電訊也宣布加入此次合作架構，將以輝達AI基礎設施平台「DSX」為核心，建構AI專用資料中心「AI工廠」，用於AI訓練與推論運算。雙方計畫先在韓國啟動首個示範專案，預計於明年投入運作驗證，之後再擴展至亞洲市場。

SK電訊同時也將加入輝達全球AI雲端合作計畫「NVIDIA Cloud Partner（NCP）」，藉此強化自身雲端服務能力，並推動AI運算服務商業化布局。此舉被視為SK從傳統電信業者轉型為AI基礎設施供應商的重要一步。

黃仁勳進一步指出，未來的通訊網路將不再只是資料傳輸工具，而是AI本身的一部分，AI將滲透至整個網路架構，提升頻譜使用效率與系統性能。他高度評價南韓產業實力，認為南韓在半導體、重工業與AI軟體領域均具備全球競爭力，三者結合將使南韓成為AI革命的重要推動國。

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