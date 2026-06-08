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日發布海嘯注意報！沖繩離島客船停航　避難大樓湧入60人

記者張方瑀／綜合報導

日本今（8）日上午9時許針對茨城縣至沖繩縣一帶發布海嘯注意報，對當地交通與民眾生活造成影響。不僅沖繩本島往返離島的客船陸續宣布停航，那霸市區的避難大樓也湧入包含外國遊客在內約60人避難。在物流方面，日本郵便也表示，為了確保安全，可能會暫停郵局櫃檯與郵件收送等各項業務。

那霸市避難大樓湧入60人

綜合日媒報導，受到沖繩地區發布海嘯注意報的影響，截至8日上午11時半為止，那霸市松山的海嘯避難大樓已有附近幼兒園的學童、居民與觀光客等約60人前往避難。

附近幼兒園約有30名0到3歲的孩童與教職員，帶著水壺與午睡墊等物品前來避難；園方也在附近的超市購買了飯糰、副食品調理包等考量到過敏原的食品來代替營養午餐。

園長表示，「因為幼兒園靠近海邊，為了慎重起見決定前來避難。」一名住在前島的44歲男性也提到，他透過廣播得知發布注意報，「就怕萬一發生什麼事，為了保險起見還是來避難了。」

此外，一對來自澳洲的28歲夫婦透過手機通知得知消息，帶著8歲兒子與2歲女兒來到避難大樓。他們原訂當天要前往渡嘉敷島，卻因渡輪停駛而作罷，無奈表示，「原本很期待在島上玩海水浴和浮潛的，打算在這裡多待一會兒，然後去附近的店吃魚。」

▲▼日本發布海嘯注意報。圖為日本靜岡縣熱海市初島港。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本發布海嘯注意報。圖為日本靜岡縣熱海市初島港。（圖／達志影像／美聯社）

沖繩離島交通受阻　多條航線宣布停航

根據沖繩客船協會表示，受到海嘯注意報影響，8日往返沖繩本島與離島的客船已陸續出現停航或暫停行駛的狀況。

其中，往返伊江港與本部港的渡輪，已取消上午11點從本部港出發的航班，後續航班也將暫停行駛；而往返泊港與粟國、每日僅一航班的「新粟國號渡輪」也宣布停航。

此外，往返渡嘉敷村渡嘉敷港與那霸市泊港的高速船「渡嘉敷海洋快線」及一般渡輪，目前也分別暫停行駛。

其他暫停行駛的航線還包含「伊平屋—運天」、「伊是名—運天」、「平敷屋—津堅」、「久高—安座真」、「泊—久米島」、「泊—座間味」、「泊—渡嘉敷」以及「島尻—大神」。

物流受影響　日本郵便恐暫停服務

除了海上交通，物流方面也做出應對。日本郵便宣布，「基於確保安全的考量，郵局的櫃檯、郵件投遞、到府收件及郵筒收件等業務，可能會暫時停止。」

另一方面，大和運輸目前表示將維持正常營業；佐川急便則表示，目前正積極彙整相關資訊。

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