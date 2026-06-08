以色列證實「攔截來自葉門飛彈」！　2個月來首次

▲伊朗飛彈6月7日襲擊以色列中部。（資料照／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
以色列國防軍（IDF）剛才證實，其防空系統成功攔截一枚從葉門發射的飛彈。而這也是以色列時隔逾2個月首度通報此類事件。
防空警報大作 以色列攔截葉門飛彈
《以色列時報》指出，8日上午的這場飛彈攻擊，讓特拉維夫（Tel Aviv）及耶路撒冷（Jerusalem）近郊等以色列中部大範圍地區警報大響。
以色列國防軍在社群平台X上發文表示，「防空系統正在運作以攔截威脅」，稍後證實飛彈已被成功攔截，未造成進一步危害。
CNN指出，這是自今年4月4日以來葉門首度對以色列發射飛彈。
Initial report - The IDF has identified the launch of a missile from Yemen toward Israeli territory, aerial defense systems are operating to intercept the threat.— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 8, 2026
Sirens were triggered across central Israel https://t.co/WmJpDnhFup pic.twitter.com/A1d5Iahltz
伊朗代理人之一 青年運動多次攻擊
葉門正是長期獲伊朗支持的武裝組織青年運動（Houthi，又譯胡塞運動）所在地。在加薩戰爭以及美以聯合軍事行動初期，青年運動多次以飛彈與無人機攻擊以色列。該組織也曾大規模干擾該地區航運，攻擊往來紅海的商船，嚴重衝擊區域貿易秩序。
此前伊朗明確警告，若以色列持續發動攻擊，德黑蘭將動員各地代理武裝力量，升級針對以色列與其相關目標的攻勢。
▼青年運動是獲德黑蘭支持的葉門反抗組織。（圖／達志影像／美聯社）
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