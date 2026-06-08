美20歲麥當勞員工「遭同事潑滾燙熱油」！　全身皮開肉綻慘毀容

▲雅各布全身多處嚴重燒燙傷，甚至毀容。（圖／GoFundMe，下同）



記者王佩翊／編譯

美國加州尤巴城（Yuba City）的一家麥當勞一名年僅20歲的員工遭到同事潑灑熱油，導致他面部、頸部、手臂及背部等全身大面積二度燒傷，當場皮開肉綻。被害人隨後被緊急送往加護病房插管搶救，至今超過一周仍未脫離險境。警方目前已經逮捕涉案的23歲男同事，但至今犯案動機仍不明。

根據《紐約郵報》報導，被害的20歲麥當勞男員工雅各布·史密斯（Jacob Smith）才剛訂婚，怎知5月30日在辦公室內準備結帳點錢時，卻遭到23歲男同事賈拉尼·布魯特（Jalani Bluett）毫無預警地「迎面潑灑滾燙的炸油」。

雅各布傷勢嚴重，臉部、頸部、手臂以及背部多處嚴重燒傷，儘管隨即被送往醫院搶救，但至今仍在加護病房接受特殊創傷治療。他的母親安柏·史密斯（Amber Smith）透露，雅各布現在所承受的灼傷痛苦已經達到了「 極度撕裂的劇痛」（excruciating）等級，並須施打強力止痛藥。醫療團隊正在全力抑制燒傷範圍的擴大與惡化，希望能將傷害降到最低，以避免進行大面積的皮膚移植手術。

安柏在網路上發起醫療募款，她指出，事發當天原本只是個平凡的工作日，雅各布像往常一樣走進經理辦公室，準備坐下來清點當天的營業額現金，「那時候，他透過眼角的餘光隱約察覺到有動靜，他才剛下意識地轉過頭去，一整鍋滾燙的熱油就直接往他身上潑灑下來」。

安柏難過地表示，雅各布與行兇的布魯特在工作上根本沒有任何過節，至今連雅各布自己都完全想不透為什麼會成為被攻擊的對象，「本該是正常的工作日，卻在一瞬間變成了醒不來的噩夢。」

▲布魯特目前已被逮捕。（圖／薩特郡警方）

根據警方調查，嫌犯布魯特在麥當勞內殘忍犯案後立刻逃離現場。薩特郡（Sutter County）警長辦公室隨後曾向全美發布失蹤人口通報，並指出由於布魯特「具有特定的精神診斷病史與脆弱性」，將其列為具有生命危險的高風險失蹤人口。

經過數日追緝，警方最終成功掌握其行蹤並將其逮捕歸案。布魯特目前被控以「蓄意傷人導致嚴重身體傷害」等多項重大重罪，目前被關押於薩特郡監獄，法官裁定不得保釋。警方仍在持續調查其真正的行兇動機。