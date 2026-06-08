快訊／《央視》：習近平稍早抵達平壤　展開北韓出訪行程

▲金正恩與習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

稍早中國官媒《央視》指出，中國國家主席習近平啟程出訪北韓（朝鮮），稍早已於平壤時間8日中午12時（台灣時間11時）左右，抵達平壤順安國際機場，正式展開2天1夜行程。不過，中國官媒並未透露，北韓最高領導人金正恩是否在機場親自迎接。

根據《韓聯社》，此次是習近平睽違7年再度出訪北韓，而距離習近平、金正恩上一次見面，是9個月以前兩人於2025年9月出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵。

從中國官媒《新華社》公開的影像畫面可以看到，習近平所搭乘的中國國際航空（Air China）專機，抵達鋪上紅毯的平壤順安國際機場，現場掛滿北韓、中國國旗，以及「熱烈歡迎中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平同志」、「朝中兩國人民牢不可破的友誼團結萬歲」等以中文、韓文寫成的橫幅。

同時，現場也可以看到，北韓護衛兵力騎乘白色摩托車迎接，以及北韓軍隊儀仗隊。

報導提到，儘管中國官媒並未透露現場由誰迎接習近平，不過從過往北韓與中國的互動慣例來推測，不排除金正恩在機場親自迎接習近平的可能。習近平抵達平壤後，預估將與金正恩共同前往位於平壤市區的金日成廣場，出席正式歡迎活動，隨後進行會談。