第2、3波恐更大！海嘯速度逼近噴射機　日專家：影響時間很長

▲海嘯注意報發布之際，靜岡縣熱海市初島港的渡輪情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近海域8日上午發生規模7.8強震，日本氣象廳也針對茨城縣至沖繩縣一帶發布「海嘯注意報」，預估最大浪高可達1公尺。多名專家指出，雖然震央距離日本遙遠，海嘯威脅卻仍不容小覷，而且對日本沿岸的影響，可能持續很長一段時間。

後續波恐更大 影響時間長

根據NHK報導，東北大學災害科學國際研究所教授今村文彥指出，遠地地震引發的海嘯，影響可能會持續較長一段時間。

他解釋，「地震所產生的海嘯會以第一波的形式直接抵達，但之後可能又透過沿岸地形，或在複雜的入射及反射過程中形成後續波抵達」，而且「後續波有時反而更大。」

今村文彥也點出另一項隱憂，那就是部分地區的海嘯抵達時間，可能正好與滿潮時間重疊，「滿潮時海平面會上升，即使是同規模的海嘯，也可能對陸地及河川造成更大的影響」，呼籲遠離沿海地區，並確認自己身處位置的海拔高度。

▼日本氣象廳針對茨城縣至沖繩縣一帶發布「海嘯注意報」，預估最大浪高可達1公尺。（圖／翻攝日本氣象廳）

速度接近噴射機 第2、3波要注意

京都大學防災研究所教授西村卓也發出類似警告。

他指出，由於震央距離日本相當遙遠，屬於遠地海嘯，國內民眾雖感受不到搖晃，「但在外海，海浪可能以接近噴射機般的速度來襲」，希望位於海岸附近的民眾盡量遠離海邊。

西村教授更提醒，海嘯並非只有第一波需要注意，「經過各處海岸反射後形成的第二波、第三波，有時甚至會比第一波更高。在日本氣象廳發布安全訊息之前，民眾都應持續遠離沿海地區」。