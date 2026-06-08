一晚「連帶8少女」開房洩慾！日男寮國兒童買春被逮　超噁實錄曝

▲日本一名男子定期前往寮國兒童買春，在當地被逮。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

寮國成為外國買春客摧殘幼女的重災區，一名50多歲的日本籍男子，日前因涉嫌在當地兒童買春，被寮國當局拘留。日本網路電視台ABEMA的新聞專案小組「重新，再採訪」（改めて、取材しました）特別深入事發當地進行實地調查，沒想到竟意外扯出這名日本男子在當地的「變態異常行徑」，不僅定期駐點，甚至曾創下一晚帶7到8名少女回飯店開房的驚人紀錄。

「重新，再採訪」的採訪團隊前往距離寮國首都萬象（Vientiane）北邊約200公里遠的一處偏遠村落，據悉此處正是該名遭拘留的50多歲日本籍男子頻繁出沒的犯罪地點。

當地目擊者與村民透露，這名日本男子的行為舉止極度異常，他每隔幾個月就會特地從日本飛來這個偏鄉村落，而且每一次停留時間都長達1至2個月之久。而他住在村里時，經常被目擊在「同一個晚上」，瘋狂帶著多達7至8名的年幼少女進入他所下榻的飯店房間內，行徑令人作嘔。

報導指出，由於當地經濟發展長期落後，在極度貧困的現實壓迫下，為了賺錢養家而被迫出賣肉體的少女至今仍層出不窮。

採訪團隊實地走訪了後，發現當地的性交易價格低廉得令人咋舌。根據業界人士透露，目前的行情「休息」一次為30萬寮幣（約新台幣2200元），而「過夜」一晚則僅需60萬寮幣（約新台幣4400元）。他直言，雖然平常光顧的客人主要以中國人和韓國人佔大多數，但消費市場很大，實際上「也有相當多日本人會特地來到這裡消費」。

在經濟發展相對落後的寮國，全國有多達8成的人口從事農業。在極度貧困的環境下，許多為了補貼家計、拯救家庭的年幼少女，不得不前仆後繼地出賣自己的肉體。而在東南亞各國開始嚴加打擊未成年賣淫後，寮國無疑成為無視法律的戀童癖者的「極樂天堂」。

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