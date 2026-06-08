菲7.8強震1死4傷！建築「整棟崩塌」瞬間畫面曝　當地機場關閉

▲ Jollibee一間門市建築倒塌。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓南部民答那峨島外海8日上午7時37分發生規模7.8強烈地震，造成至少1人罹難、4人受傷，甚至有建築物應聲倒塌。太平洋海嘯警報中心示警，菲律賓、印尼、帛琉、台灣及巴布亞紐幾內亞海岸可能在震後3小時內出現海嘯，各國政府紛紛呼籲居民緊急撤離。

根據美國地質調查局（USGS）資料，震央位於民答那峨島沙朗阿尼省以西約24公里的海域。第一起地震約2小時後，當地又發生規模6.1的強烈餘震。菲律賓火山與地震研究所更記錄到至少16次餘震，規模介於1.3至6.7之間。

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

綜合BBC及《法新社》，強震衝擊哥打巴托省及薩蘭加尼省一帶，受災最嚴重的桑托斯將軍城（General Santos City）傳出多處建築物倒塌。社群媒體曝光的影片可見，一間購物中心內的速食連鎖品牌Jollibee門市在地震中化為廢墟，現場民眾嚇得驚呼，「天啊，整棟都塌了！」警方稱搜救行動仍在進行中，傷亡人數有待確認。

WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake. pic.twitter.com/GkVYayzL4L — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

網路流傳的畫面中，桑托斯將軍國際機場（General Santos International Airport）也發生天花板崩落災情，地上亂成一團。機場目前已暫停運作，以進行安全評估，民答那峨島其他機場則維持正常起降。

桑托斯將軍城素有「鮪魚之都」美譽，同時也是世界拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）的故鄉。震後菲國紅十字會宣布進入最高警戒，已派員赴災區評估結構損毀狀況，並協助疏散與救援工作。