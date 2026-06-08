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「美伊戰爭百日」伊朗打破沉默　關鍵100天時間軸一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模聯合空襲後，中東戰爭迅速擴大，100天來歷經飛彈報復、能源危機、政權更替與多輪失敗談判。回顧這場戰爭的重要時刻，衝突不僅改變中東局勢，也一度引發全球石油供應震盪；然而美伊雙方至今未能達成協議，以色列與伊朗卻又再度互轟，儘管美國總統川普呼籲雙方克制也攔不住。

以下為美伊戰爭100天來，關鍵事件發生時序。

2月28日，美以聯軍對伊朗展開大規模打擊。美國官員形容這並非有限度的精準攻擊，而是一次「不小的行動」；以色列消息人士則稱空襲規模「龐大」。數小時後，伊朗向以色列發射首批彈道飛彈，其中一枚擊中特拉維夫市中心住宅區，造成至少20人受傷，1名女子傷重不治，成為以伊戰爭在以色列境內首名確認死亡者。

3月1日，戰爭首次造成美軍陣亡。美軍部隊遭到攻擊，6名官兵死亡。同時，市場開始擔憂伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致國際油價飆升。當美國期貨市場於週日晚間恢復交易時，油價衝上每桶80美元，創1年多來新高。

3月8日，伊朗官方宣布由前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。隨著戰事持續，伊朗揚言攻擊所有通過荷莫茲海峽的油輪。國際能源總署警告，全球約20％石油供應可能受影響，油價一度逼近每桶120美元。

3月11日起，美國與另外31國啟動史上最大規模緊急釋油計畫，共釋出4億桶戰略儲油，以平抑能源價格。美國同時放寬部分俄羅斯與伊朗原油限制，顯示華府對能源危機升溫高度憂慮。

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

3月23日，真主黨（Hezbollah）宣布向以色列發射火箭，聲稱是為哈米尼之死報復。以色列隨即加強對黎巴嫩空襲。根據黎巴嫩衛生部統計，截至當時以軍行動已造成至少1000人死亡，其中包括超過100名兒童。

4月3日，伊朗宣稱擊落一架美軍F-15戰機。美方後來證實戰機墜毀，機上兩名飛官彈射逃生。其中一名武器系統軍官在山區躲避追捕超過24小時，最終由美軍特種部隊成功救出。

4月7日，美國總統川普要求伊朗在最後期限前重新開放荷莫茲海峽，並警告將對關鍵基礎設施採取進一步行動。CNN指出，川普當時的言論顯示，衝突已從核問題擴大至更全面的戰略對抗。

▲美伊戰爭100天關鍵時間軸。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊戰爭100天關鍵時間軸。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

4月10日，美國副總統范斯（JD Vance）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）展開停火談判。雙方徹夜協商，但最終未能達成協議。范斯在會後表示，美國已提出最終方案，但伊朗未能充分說服美方放棄核武計畫。伊朗則反批美方在部分條件達成共識後臨時改變立場，使談判破裂。

CNN指出，100天過去後，戰爭仍未結束，荷莫茲海峽問題、伊朗核計畫及黎巴嫩戰線持續牽動談判進展，中東局勢依然充滿不確定性。

4月12日，美國總統川普（Donald Trump）在「真實社群」（Truth Social）宣布對荷莫茲海峽實施封鎖，令外界感到意外，因為他此前一直要求伊朗無條件重新開放這條全球重要能源運輸通道。

CNN指出，川普此舉目的是切斷伊朗石油出口收入來源。儘管伊朗在戰爭期間大幅限制海峽通行，但仍持續允許本國石油出口，主要流向中國，甚至使伊朗石油產量高於戰前水準。美國封鎖海峽意味著華府願意承擔更高油價風險，以進一步向伊朗施壓，同時也提高美軍與伊朗再度爆發軍事衝突的可能性。

4月18日至24日，美伊雙方一度接近達成結束戰爭的協議。巴基斯坦調停人員在伊朗積極斡旋，多名消息人士向CNN透露，雙方最快可於當周末展開第二輪面對面談判。

然而，就在談判準備進行之際，川普卻透過社群媒體與媒體訪問公開宣稱伊朗已同意多項條件，但消息人士指出，相關內容其實尚未定案。川普隨後又宣布將舉行面對面會談，並表示副總統范斯（JD Vance）不會出席，但白宮官員卻向CNN證實，范斯原本確實計畫前往巴基斯坦參與會談。

接下來48小時內，相關安排持續反覆變動。4月20日，川普告訴《紐約郵報》，范斯已在前往巴基斯坦途中，但實際上當時他仍留在華府。隔天，在專機與媒體團隊都已準備就緒之際，白宮又宣布行程暫停。

後來證實，伊朗方面幾乎停止回應訊息，也拒絕承諾派遣官員赴巴基斯坦參加會談。數小時後，川普宣布停火，並表示伊朗內部對未來方向出現分歧，需要更多時間考慮。

幾天後，雙方再次規劃面對面談判，這次美方改由特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）代表出席。然而伊朗再度表示無意與美方會面。到了4月25日，原訂談判最終再次取消。

▲美伊最新說法。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊最新說法。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

5月11日至15日，隨著外交努力陷入停滯，川普政府將部分希望寄託於川普訪問中國期間能否取得突破。CNN指出，政府官員原本期待北京之行有助推動和平進程，但川普5月15日返美時並未帶回任何實質成果。

川普在返國途中表示，中國國家主席習近平支持重新開放荷莫茲海峽，也認同伊朗不應擁有核武。不過CNN指出，這些立場其實中國過去早已公開表達。

面對戰爭持續超過原先預估的6周，油價高漲與民眾不滿情緒升溫，川普開始重新評估是否恢復軍事行動。5月17日，他在「真實社群」警告伊朗「時間正在流逝」，要求德黑蘭盡快採取行動；但隔天又表示，應阿拉伯國家領袖要求，將暫緩原定5月19日的軍事打擊計畫，同時命令美軍保持隨時出動狀態。

CNN引述知情人士指出，在啟程訪問北京前，川普確實比過去幾周更認真考慮恢復軍事行動。部分國防部官員也主張採取更強硬措施，包括有限度打擊伊朗目標，以迫使德黑蘭讓步。

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

6月7日，為報復以色列空襲黎巴嫩境內真主黨，伊朗夜間向以色列發射多枚彈道飛彈，以色列軍方指出偵測並攔截多枚飛彈。川普隨及出面喊話，表示伊朗已經做出回應，應該立刻返回談判桌，「我還以為我們快接近協議了」，他也呼籲以色列克制，不要再回擊伊朗；然而就在警告數小時後，以色列仍對伊朗發動空襲。

川普本人仍傾向外交途徑，希望透過直接談判與經濟壓力迫使伊朗接受協議。然而自4月停火以來，伊朗在關鍵條件上幾乎未作出重大讓步。

隨著美國期中選舉逐漸逼近，川普陣營內部尋求結束衝突的壓力也日益升高。CNN指出，戰爭已拖累川普的支持度，能源價格上漲進一步加重民眾負擔，共和黨內部也擔心戰爭效應將在11月選舉中付出政治代價。

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