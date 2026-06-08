快訊／南韓總統李在明「提到台灣」　與南北韓比較開戰風險

▲南韓總統李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（8）日上午10時（台灣時間上午9時）在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。針對不動產與韓股（KOSPI）突破8000點的評價，他提到地緣政治所面臨的風險，「若要說到戰爭危險性、外交軍事等不穩定因素時，就無法充分說明台灣的情況。事實上，若比起台灣，恐怕韓半島（朝鮮半島）在軍事或安全保障層面上更加不穩定吧？」

李在明補充，「若我們不去執意招惹北韓的話。」