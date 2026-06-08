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強化接班地位！習近平抵平壤「可能會晤金主愛」　承認北韓世襲4代

▲▼北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國國家主席習近平於8、9日出訪北韓（朝鮮），外界關注此次峰會是否將和北韓最高領導人金正恩女兒金主愛同場現身。南韓媒體分析，一旦習近平與金主愛會面，恐被解讀為中國間接承認其「接班人」地位，但此舉也可能引發國際輿論壓力，因此北京是否安排相關互動仍存在變數，並可能選擇迴避風險。

根據韓媒《News1》，習近平睽違7年訪問北韓，行程尚未完全公開，其中最受關注的焦點之一，為是否會與金主愛「同框」或在正式場合互動。報導指出，過去北韓在確立權力接班架構時，常透過讓「準接班人」與中國領導人會面的方式，進一步強化政治正當性，因此若習近平此次與金主愛見面，外界勢必會將擴大解讀金主愛作為接班人的地位。

▲▼北韓首都平壤倉田大街上，掛滿北韓與中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓首都平壤倉田大街上，掛滿北韓與中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓首都平壤倉田大街上，掛滿北韓與中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

不過，目前已公開的會晤安排中，尚未確認金主愛是否會出席任何正式活動。專家推測，她可能出現在習近平抵達北韓的迎賓儀式或國宴等場合，但仍無法確定是否會實際接觸。

報導也整理金主愛近年公開活動次數。她首次在媒體鏡頭現身，是2022年11月北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM），之後曝光頻率逐年上升，2023年約10次、2024年達12次，而去年則增至15次，今年從1月至今更高達至少16次公開亮相，包括參拜錦繡山太陽宮、參與新型驅逐艦「姜健號」試航觀摩，顯示其在北韓官方場合的存在感明顯提高。

此外，南韓國家情報院今年2月曾評估，金主愛已開始對部分政策提出意見，被視為逐步進入「接班準備階段」。至於其公開形象也出現轉變，從早期偏向「領導人愛女」的稚嫩女童形象，逐漸轉變為與金正恩穿著同樣風格的正式服裝，強化其「白頭山血統」接班人象徵。

▼2022年11月，金正恩帶著女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）▲▼北韓官媒罕見公開，金主愛一人獨自入鏡的開槍射擊照。（圖／路透）

▲北韓官媒罕見公開，金主愛一人獨自入鏡的開槍射擊照。（圖／路透）

依照北韓過往慣例，一旦確立接班人，通常會在適當時機安排與中國領導人會面，以取得某種程度的政治認可。例如，金正日於1983年以黨書記的身分訪中會見鄧小平；金正恩則在2011年訪中，進行作為接班人的外交亮相。

金主愛曾於2025年9月隨同金正恩出訪北京，卻未公開露面，引發外界關注。若她未來與習近平正式互動，將被視為中國是否默許北韓「第4代世襲」的重要觀察指標。不過，金主愛當時在北京並未出席任何公開行程，使得中國對其評價仍未明朗。

另一方面，也有分析認為，在此次北韓主辦的雙邊峰會中，金主愛現身機率可能較去年更高，因為今年屬於以北韓為主場的主導會議形式，與去年多邊外交場合性質不同，安排彈性更大。

▼2023年4月13日，金正恩帶著女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲▼北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

▲2025年9月，北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

然而，外界普遍認為，北京當局對此議題態度將相當謹慎。外交圈消息人士指出，中方可能已向平壤傳達「避免過度政治象徵化」的立場，以免被外界解讀為承認世襲接班制度，進而引發國際批評。

不過，也有觀察認為，金正恩並未如其父金正日與祖父金日成當年那樣，在接班初期獲得與中國領導人合影的公開紀錄，因此金正恩可能反而希望透過金主愛的曝光，進一步塑造「白頭山血統」延續的穩定形象。

此外，專家也提醒，若中國國家主席夫人彭麗媛隨行訪問，可能為雙方提供「家庭式」的互動空間，使金主愛以較低政治敏感度的方式與中方接觸，但是否成行仍未獲證實。外交學者指出，北韓行程高度壓縮且禮儀嚴謹，若臨時安排高層與金主愛會面，恐在外交節奏上顯得不自然，因此實際發生機率仍待觀察。

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