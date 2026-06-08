中國軍艦徘徊日本海！傳習近平赴北韓談港口使用權　日媒曝戰略意圖

▲中國海軍「旅洋Ⅲ級」飛彈驅逐艦。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部）

記者羅翊宬／編譯

中國海軍近期在日本海部署5艘艦艇，活動長達約1個月。在此之際，中國國家主席習近平今（8）日抵達平壤，預計與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩進行會談，外界關注此次峰會朝中兩國是否討論羅津港使用權與日本海航道布局，牽動區域安全與日本防衛監控態勢。

根據日媒《產經新聞》報導，習近平8、9日前往北韓進行2天1夜出訪行程，這也是時隔7年再度訪問平壤。外界預料，習近平、金正恩在會談上可能觸及多項軍事與港灣合作議題，其中包括中國海軍是否取得北韓在日本海側港口的使用權。

報導指出，日本防衛省統合幕僚監部曾於3月29日確認，中國海軍「東調級」情報收集艦經由對馬海峽進入日本海；隔天又有「旅洋Ⅲ級」飛彈驅逐艦2艘、「仁海級」飛彈驅逐艦以及「福池級」補給艦等共多艘艦艇進入該海域活動。上述艦艇之後並未立即離開。

直到4月10日、4月27日及5月2日，日本方面陸續確認部分艦艇返航，顯示除了情報收集艦外，其餘4艘艦艇在日本海持續活動約1個月，之後才轉向東海方向航行。

針對該動向，日本智庫「國家基本問題研究所」研究員中川真紀分析指出，中國海軍長時間在日本海活動，可能與習近平訪朝期間的議題準備有關，尤其是否涉及北韓東北部羅津港的使用安排，並進行事前海域與監控環境調查。

他進一步表示，由於中國本身並未直接面向日本海，長期以來對透過北韓羅津港取得出海口、或經圖們江河口向外拓展海上通道抱持高度關注。報導提到，習近平與俄羅斯總統普丁在會談後的共同聲明中，已納入中俄朝三方就圖們江相關議題持續協商的內容。

此外，對於積極拓展「北極航道」的中國而言，從日本海經由宗谷海峽進入北極海，被視為相對短且具戰略價值的航線，在能源與經濟安全上具有意義。不過，北韓過去對軍事據點與主權問題高度敏感，是否接受中國軍方使用港口仍具不確定性。

專家警告，若未來中國與北韓在羅津港等地形成更緊密軍事或通行安排，可能迫使日本在面臨「台灣有事」的同時，將更多監控與防衛資源轉移至日本海方向，對區域軍事平衡帶來新的變化。