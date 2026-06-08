日本9縣「14.6萬人緊急避難」！菲7.8強震　氣象廳：立刻離開海邊

▲菲律賓發生地震，日本對太平洋沿岸各地發布海嘯注意報。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

菲律賓8日上午發生規模7.8強震並發布海嘯警報，日本氣象廳也緊急針對日本太平洋沿岸多地緊急發布「海嘯注意報」，從茨城縣到沖繩縣共計9個縣、多達14萬5943名居民，被當局下達警戒級別第4級的「避難指示」。氣象廳稍早舉辦臨時記者會，呼籲民眾立刻遠離海邊，直到海嘯注意報解除為止。

根據總務省消防廳公布的避難名單，這次受到海嘯注意報影響並發布避難指示的9個縣，分別為：茨城縣、千葉縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣以及沖繩縣，要求相關地區民眾立刻前往安全高處避難。所幸截至目前為止，日本國內尚未接獲任何因海嘯所導致的災情或人員傷亡通報。

菲律賓群島的民答那峨島8日上午發生強烈地震，進而對日本太平洋沿岸各地帶來海嘯風險，日本氣象廳因此針對多個地區發布海嘯注意報。

為此，氣象廳也於8日上午10時半召開緊急記者會，向大眾說明相關注意事項。氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司在記者會上嚴肅表示，「目前有發生海嘯的危險，海中與海岸附近都非常危險。請在海中的民眾務必立刻上岸，並迅速遠離海邊。由於接下來海潮急速流動的危險狀態還會持續一陣子，在海嘯注意報完全解除之前，請絕對不要進入海中或靠近海岸。」

清本真司也在記者會上特別提到，這次菲律賓發生地震的海域，歷史上其實頻繁引發海嘯。他指出，「在這次地震發生地點的附近，3年前的2023年12月，就曾發生過規模7.6的強震，當時日本國內也同樣觀測到了海嘯。此外，在極為相近的地點，1976年8月也曾爆發過規模8.0的強烈地震，當時該起地震同樣引發了海嘯。可以說，菲律賓附近海域本來就是個經常發生引發海嘯地震的危險區域。」