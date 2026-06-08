習近平睽違7年訪北韓！金正恩料將親赴機場迎接　平壤掛滿五星旗

▲習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者羅翊宬／編譯

中國國家主席習近平今（8）日啟程出訪北韓（朝鮮），進行為期2天1夜國是訪問，這是他自2019年以來時隔7年再度到訪。韓媒預估，北韓最高領導人金正恩將親赴平壤順安國際機場迎接，雙方除討論中朝關係進一步升溫、經濟合作與中俄朝合作外，圖們江至東海（東海）出海權、新鴨綠江友誼大橋通車等議題也可能成為焦點。

隨著習近平即將抵達，平壤街頭已掛滿中國與北韓國旗，營造隆重迎賓氣氛。

根據《韓聯社》報導，習近平稍早於8日上午從北京首都國際機場搭乘專機出發，展開為期兩天的北韓國是訪問行程。這不僅是他7年來首次訪朝，也是金正恩去年9月赴北京出席中國抗戰勝利80周年紀念活動後，兩國領導人時隔9個月再度面對面會晤。

▲金正恩與習近平。（圖／路透）

分析認為，適逢《中朝友好合作互助條約》簽署65周年，雙方可能藉此次峰會進一步拉近關係，從2020年因新冠疫情以及北韓向俄羅斯靠攏，導致中朝關係出現的疏離，隨著中國外交部長王毅今年4月訪朝，預估中朝兩國將重新提升至更緊密的合作層級。

外界預估，會談內容將涵蓋雙邊經濟合作、東北亞局勢以及中俄朝強化合作等議題。

其中最受關注的經濟議題，包括中國長期爭取的圖們江至東海（日本海）的出海權、新鴨綠江友誼大橋通車，以及邊境地區合作與中國觀光客赴北韓旅遊等事項。部分觀察人士認為，北京也可能藉此進一步擴大在韓半島（朝鮮半島）事務上的影響力。

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（資料照／路透）

至於北韓核武問題是否被納入討論，同樣受到外界矚目。儘管美國曾表示美中領導人重申韓半島（朝鮮半島）無核化目標，但中國近期與俄羅斯發表的聯合聲明並未提及無核化，反而強調反對制裁北韓。

北韓黨務機關報《勞動新聞》更在習近平訪朝前一天，引述金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨總務部長金與正的談話表態，「我國（北韓）核武國家地位是絕不退讓的底線」，顯示平壤無意在核問題上讓步。

另一方面，平壤已全面進入迎賓模式。中國官媒《人民日報》、《新華社》公開的影片顯示，市區主要道路中央分隔島豎立習近平大型肖像，道路兩側則掛滿中國五星紅旗與北韓國旗。部分建築外牆還懸掛「朝中友誼」、「戰無不勝的朝中友誼團結萬歲」、「熱烈歡迎習近平同志」等中韓文標語。

▲▼北韓首都平壤街頭掛滿中國與北韓國旗、習近平肖像。（圖／翻攝自人民日報）

由於習近平2019年訪朝時，金正恩曾親赴機場迎接，並安排從機場到市區的大規模車隊遊行，沿途約有25萬民眾揮舞國旗與鮮花歡迎，因此外界推測此次也可能重現盛大車隊巡遊場面。不過正式歡迎儀式地點則傳出可能設於金日成廣場。

按照過往行程安排，習近平抵達當天預料將與金正恩舉行峰會，晚間出席歡迎晚宴及文藝演出。9日則可能前往中朝友誼塔獻花致意，之後與金正恩共進午餐，再結束訪問返回中國。外界也關注他是否將前往安放金日成與金正日遺體的錦繡山太陽宮，以展現對北韓政權正統性的尊重與支持。