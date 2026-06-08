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暌違近7年！習近平親訪北韓「拉攏金正恩」　衛報揭他幕後盤算

▲習近平與金正恩在北韓體育場內觀看表演，受到全場民眾熱烈歡呼。（圖／翻攝新華網）

▲習近平與金正恩在北韓體育場內觀看表演，受到全場民眾熱烈歡呼。（圖／翻攝新華網）

記者吳美依／綜合報導

中國國家主席習近平今（8）日稍早抵達北韓首都平壤，展開為期2天的國事訪問。《衛報》報導，這是他近7年來首度訪朝，預計與北韓最高領導人金正恩舉行會談，此行也被視為北京重振雙邊關係的關鍵一步。

獨裁3大領袖　中朝俄關係角力

北韓是中國唯一的正式條約盟友，習近平這次訪問還恰逢《中朝友好互助條約》簽署65週年前夕，這份協議迄今仍是中國與外國簽署的唯一防務條約，象徵意義非凡。

不過，中朝關係近年持續緊張，原因包括新冠疫情期間雙邊貿易幾近凍結，以及平壤與莫斯科的關係日益密切。雖然中朝軍隊曾在韓戰共同對抗南韓，北韓與俄羅斯的軍事合作歷史卻近得多了。平壤已派遣逾萬名士兵援助克里姆林宮對烏克蘭的戰爭，2024年2國還簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。

去年9月3日，習近平、金正恩與普丁在北京閱兵典禮上同框，似乎投射出一幅獨裁者領導的新世界秩序景觀。但在檯面下，他們正努力維持一種微妙的平衡關係，以求維護自身利益。相較於俄羅斯和北韓，中國也希望至少在貿易方面與美國維持戰略夥伴關係。

▼去年九三閱兵，習近平、普丁、金正恩同框。（圖／翻攝中國央視）

▲▼ 九三閱兵、世紀同框、習近平、普丁、金正恩 。（圖／翻攝 央視）

難得親自出訪　習近平盤算曝光

值得注意的是，在新冠疫情過後，習近平出國訪問的頻率大幅降低，而他願意親自前往北韓，就顯示了雙邊關係的重要性。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，北韓近期多次試射飛彈，更宣稱成功測試AI導引飛彈，「習近平可能認為有必要親赴平壤，避免朝鮮半島緊張局勢進一步升溫。」

紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係研究中心資深研究員魯樂漢（John Delury）指出，習近平的目標是「不讓北韓偏離中國的勢力軌道太遠」，而這始終是北京所擔心的問題。

▼去年10月習近平與高市早苗會面。（圖／路透）

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

北韓無核化or日本威脅？

值得注意的是，習近平此行距離美國總統川普訪問北京不到1個月。川普透露曾在峰會中與習近平討論北韓議題，讓外界猜測他可能請習近平向金正恩傳話，因為他多次表示自己很想要再次與金正恩見面。不過，金正恩胞妹金與正7日駁斥，直指川習討論朝鮮無核化的說法純屬「不實指控」。

事實上，北京和華府近年已逐漸偏離過去一致反對北韓打造核武的立場。去年習近平和金正恩在北京見面時，官方峰會概要首度未提及任何關於朝鮮半島無核化的語句。今年5月川習會後，白宮宣稱2人「確認了北韓無核化的共同目標」，但北京並未證實這個說法。

對習近平而言，比核談判更重要的或許是捍衛中國在東北亞的安全利益，而他認為威脅最可能來自日本。據悉，他與川普及英國首相施凱爾談到「日本軍國主義日益增強」時都表現得異常激動。不過，日本已駁斥了更積極防衛政策等同於「新軍國主義」的說法。

魯樂漢認為，任何北京與平壤針對日本展開的合作，都更可能停留在口號層次，而非實際行動。

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