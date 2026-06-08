快訊／川普才警告勿報復！　以色列軍方證實「對伊朗發動空襲」

▲以色列國防軍先前針對伊朗伊斯法罕機場發動空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）證實，已對伊朗中部與西部地區的軍事目標發動空襲，首都德黑蘭更傳出數陣巨大爆炸聲響。然而，就在空襲發生前，美國總統川普（Donald Trump）才在7日的電話中，親自警告以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）暫緩報復行動。

以軍證實空襲伊朗 德黑蘭爆巨響

伊朗當地媒體報導，首都德黑蘭當地傳出了好幾陣巨大的爆炸聲響。隨後，以色列國防軍出面證實，軍方已經出手攻擊了伊朗中部和西部地區的軍事目標，不過目前尚未提供進一步的詳細資訊。

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

川普才剛熱線納坦雅胡「要求踩煞車」

事實上，就在以色列發動空襲之前，一名美國官員透露，川普在7日與納坦雅胡通話時，明確要求以色列先踩個煞車，暫緩對伊朗發動報復性攻擊。

川普警告納坦雅胡，不要讓中東地區已經緊繃到不行的局勢繼續惡化，並強調他相信與伊朗的協議就快要談成了，希望能藉此挽救岌岌可危的外交斡旋努力。