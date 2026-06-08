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菲7.8強震！　總統小馬可仕親上火線發聲：立刻撤往高地

▲▼為了對抗油價可能高漲、節省能源，菲律賓小馬可仕政府研擬推周休三日制。（圖／達志影像）

▲菲律賓總統小馬可仕在地震發生後緊急發表聲明，要求民答那峨居民立刻往高處避難。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

菲律賓民答那峨（Mindanao）8日上午發生規模7.8地震，當局隨即在民答那峨（Mindanao）多個沿海省份發布海嘯警報。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）第一時間發表聲明，公開呼籲當地居民立即撤離至高地，不得拖延，同時強調政府將立即採取行動。

小馬可仕在聲明中直接向受災地區民眾喊話，強調時間緊迫，絕對不能存有僥倖心態。「請立即前往高處，不要等待，你們的生命遠比任何留在身後的財物更加重要。」他同時表示，目前正與地方政府保持密切聯繫，將持續掌握災情動態並適時更新資訊。

小馬可仕同時也下令所有相關政府部門即刻啟動應變機制，菲律賓民防署與災害管理機構目前正積極協調災害應對工作。社會福利暨發展部（Department of Social Welfare and Development）也已著手準備救援物資，並規劃設置安置中心，以因應後續可能湧入的大批撤離民眾。

除了緊急救災部署之外，小馬可仕也宣布對民答那峨地區所有學校實施停課措施，涵蓋各年級，即日起生效，解除時間另行通知。他強調，孩童的人身安全是目前最優先的考量。

 
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