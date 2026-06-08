菲7.8強震「日本發布海嘯注意報」　高市早苗發文：勿靠近海岸！

▲日本氣象廳針對茨城縣至沖繩縣一帶發布「海嘯注意報」，預估最大浪高可達1公尺。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近海域8日上午發生強震，規模從最初的8.2下修至7.8。日本氣象廳則於上午9時5分（台灣時間上午8時5分）針對茨城縣至沖繩縣一帶發布「海嘯注意報」，預估最大浪高可達1公尺。日本首相高市早苗也在X發文，緊急呼籲民眾「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸，並遠離海岸地區。」

高市早苗發聲 呼籲遵從避難指示

TBS報導，日本政府已在總理官邸危機管理中心緊急設立「情報聯絡室」。高市早苗表示，目前政府已指示相關單位向國民即時且準確地提供資訊，並採取居民避難等防災措施，以防止災害發生。

她也呼籲，「位於預計海嘯將抵達地區的民眾，請遵循日本氣象廳及地方政府發布的資訊與指示，採取避難等必要措施。」

波速宛如噴射機 學者警告不只第一波危險

另據NHK報導，京都大學防災研究所教授西村卓也警告，此次地震規模極大，海嘯風險不容輕忽。由於震央距離日本相當遙遠，屬於遠地海嘯，國內民眾雖感受不到搖晃，「但海嘯波浪可能以接近噴射機的速度在外海傳播並來襲」，因此希望位於海岸附近的民眾盡量遠離海邊。

西村教授更提醒，海嘯並非只有第一波需要注意，「經過各處海岸反射後形成的第二波、第三波，有時甚至會比第一波更高。在日本氣象廳發布安全訊息之前，民眾都應持續遠離沿海地區」。