美外送員遭誘殺！　披薩送到棄置空屋「近距離槍斃」

記者吳美依／綜合報導

美國費城5日發生駭人謀殺案，一名印度裔披薩外送員將餐點送到指定地點，未料竟是一間遭棄置的空屋，他隨即在現場被2名蒙面槍手近距離「行刑式」槍殺。警方懷疑這是一起假訂單誘殺案件，但嫌犯犯案動機依然不明。

赴美打拚還兼差 竟遭誘騙槍殺

《印度時報》、《新德里電視台》報導，28歲死者安舒爾（Anshul Kuncha）來自印度泰倫加納邦（Telangana），2023年赴美攻讀工商管理碩士（MBA）學位，目前在一間跨國企業任職，但仍趁週末兼職披薩外送員，希望賺取更多生活費，未料遭到殺害。

案發當晚，安舒爾接到一筆訂單，必須將3份披薩外送至費城北部一間公寓，但該地址實為棄置空屋。他在5日凌晨12時30分不久後抵達，並遭2名揹著背包的蒙面男子連開數槍，後腦勺中彈倒地。

警方獲報趕到現場時，安舒爾倒臥血泊中毫無反應，儘管被緊急送往附近醫院，仍於12時43分宣告不治。

▼安舒爾在美國打拚，未料卻遭槍殺。（圖／LinkedIn）



犯案動機成謎 警方全力追查

警方根據現場尋獲的3枚彈殼研判，槍手與死者距離極近。此外，2名槍手沒有取走餐點，也未竊取死者財物，犯案動機成謎。

他們目前尚未逮捕任何人，但已取得下訂單的電話號碼，正在全力追捕嫌犯。與此同時，當局也宣布懸賞2萬美元，呼籲民眾提供案情線索。

死者家屬控訴這是一場精心設局的謀殺陷阱，並透露安舒爾先前就曾在美國遭遇另一起劫案，項鍊、手機與現金悉數被搶，但當時並無生命危險。

印度駐紐約總領事館已與當地警方及家屬聯繫，將全力提供協助。安舒爾的遺體預計8日交還家屬，盼能盡快運回印度完成後事。