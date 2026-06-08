浮潛疑遭「船隻猛撞」身亡！　美空姐遺體沖上海灘

▲一名空服員浮潛時，疑遭船隻撞擊身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國航空（American Airlines）空服員凱莉（Kellie Melinda Williams）3日在佛州南部浮潛時，疑遭船隻撞擊身亡，遺體隨後被沖上海灘。她才結婚不到1年，並且搬到佛州展開新生活，其猝逝讓親友深感震驚。

浮潛意外 漁民發現已身亡

ABC等美媒引述初步調查結果報導，凱莉當天在「馮・米澤爾－尤拉・強森州立公園」（Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson State Park）附近海域浮潛。到了當晚8時許，2位漁民在好萊塢海灘（Hollywood Beach）附近的海浪中發現她的遺體，立即通報當局。

目擊者艾米利歐（Emilio Benitez）透露，「我從窗戶看到他們拖著什麼東西上岸，結果是一具女性遺體。」

初步研判被船撞上 事故細節不明

當局6日證實死者身分正是31歲空服員凱莉，並裁定她死於鈍器傷害。

警方正與佛州魚類暨野生動物保育委員會（FWC）合作調查中，尚未公布涉案船隻的資訊及船上人員身分，目前也沒有提出任何指控。

《紐約郵報》報導，凱莉來自加州，近期才移居佛州，而且結婚至今不到1年。她被父母形容為「浮潛好手」與「了不起的人」。

專業空服員協會（Association of Professional Flight Attendants）5日在Instagram宣布噩耗，並向其家屬致哀。美國航空也表示，「我們對於失去同事深感悲痛，我們的心與支持，與她的家人、好友與同事同在。」