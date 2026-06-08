快訊／菲律賓又連震6次！　最大規模6.5

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓南部海域及沿岸地區於台灣時間今（8）日上午發生強烈地震。上午7時37分先是發生規模7.8（規模8.2下修）的地震，隨後在短短不到一個半小時內，該區域又密集發生6次地震，其中最大規模達到6.5，震源深度多屬淺層至中層地震。

▲短短不到一個半小時內，該區域又密集發生6次地震。（圖／USGS）



規模7.8地震發生後一小時內，周邊地區包含薩蘭加尼（Sarangani）、龐延（Pangyan）、巴朗戈南（Balangonan）等地接連發生6次顯著地震：

07:48:09｜規模 6.1（深度67.2公里，位於薩蘭加尼西北北方7公里）

07:49:13｜規模 6.0（深度35.0公里，位於龐延東北東方4公里）

08:42:26｜規模 4.8（深度35.0公里，位於巴朗戈南東南方1公里）

08:53:04｜規模 5.0（深度44.5公里，位於薩蘭加尼西南西方37公里）

08:55:12｜規模 6.5（深度65.6公里，位於巴朗戈南西南方19公里）

08:58:17｜規模 5.8（深度52.5公里，位於薩蘭加尼東南方11公里）

目前以上地震數據中並未包含海嘯預警，但仍提醒當地及鄰近地區民眾保持警覺，留意後續可能發生的餘震與官方發布的安全通報，注意自身安全。