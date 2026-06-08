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CEO變大明星！　黃仁勳3大魅力「圈粉韓國年輕人」

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

▲黃仁勳在韓國也受到大明星般的待遇及關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳訪問韓國，所受待遇更像是大明星，而非科技企業大亨。他的一舉一動吸引全民熱情關注，甚至有粉絲架設「黃仁勳追蹤器」即時掌握其行蹤。該報訪問多名韓國年輕人，歸納出黃仁勳大受歡迎的3大關鍵。

電競信仰

早在AI熱潮席捲全球之前，輝達顯示卡就已是韓國網咖（PC Bang）與電競玩家的必備配備。而黃仁勳探訪弘大網咖、大讚傳奇電競選手Faker時，不像是外企高層的表面客套或空泛讚美，反而讓年輕族群感受到真誠的共鳴。

27歲的崔允浩（Choi Yun-ho，音譯）直言，「20、30歲的年輕人真的非常熱衷於電競」，而顯示卡對電競而言至關重要，「輝達在韓國電競文化中確實扮演很重要的角色。」

▼黃仁勳與Faker同台。（圖／VCG）

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與T1選手Faker、Doran、Oner、Peyz及Keria同台。（圖／VCG）

迷因加持

許多韓國年輕人雖不熟悉半導體產業，卻透過股票社群、YouTube與社群媒體頻繁接觸黃仁勳的相關資訊，他與輝達的迷因更是不斷瘋傳。

25歲的金哲宇（Kim Cheol-woo，音譯）就說，他起初對這個產業了解不多，但在多名股票YouTuber的反覆提及下，也開始熟悉黃仁勳這個名字。

▼黃仁勳個人魅力席捲韓國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

個人魅力

除了網路與市場影響力，黃仁勳從移民洗碗工到打造全球市值最高AI晶片公司，白手起家的故事也引發強烈共鳴。韓國年輕人早已習慣聽聞家族繼承、人脈網絡及菁英背景的故事，但如今與韓國大財閥平起平坐的黃仁勳，個人經歷卻截然不同。

38歲的金成志（Kim Sung-ji，音譯）表示，「我認為人們之所以仰慕他，是因為他被視為一名成功的商人，並非含著金湯匙出生，而是克服艱難，靠自己打拚建立全球市值第一的企業。」

▼黃仁勳與韓國財閥巨頭一起吃烤五花肉配啤酒（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

31歲的金在元（Kim Jae-won，音譯）則認為，黃仁勳與韓國企業領袖的輕鬆餐敘產生雙重效果，一方面融入商業權力的最高層，一方面又透過炸雞配啤酒、烤五花肉配燒酒等熟悉飲食文化，使這個原本遙遠的世界變得出乎意料地親近。

此外，黃仁勳標誌性的皮夾克、暢飲燒酒、與粉絲互動的隨興姿態，讓他截然有別於高高在上的財閥形象。26歲的洪智媛（Hong Ji-won，音譯）表示，黃仁勳代表了許多韓國年輕人期待已久的成功人物形象，「一位成功卻不擺架子的人，對仰慕他的人始終保持尊重。」

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