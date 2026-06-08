菲律賓8.2強震！日本預估「第一波海嘯」抵達時間曝　最高1公尺

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓附近海域8日上午發生推估芮氏規模8.2強震，日本氣象廳隨即於上午9時5分（台灣時間上午8時5分）針對茨城縣至沖繩縣一帶發布「海嘯注意報」。對此，日本政府已於總理官邸危機管理中心緊急設立「情報聯絡室」，預估第一波海嘯將陸續抵達沿岸，各地最高波高預測皆為1公尺。

規模8.2強震 日本總理官邸急設「情報聯絡室」

根據日本氣象廳資訊，8日上午8時38分發生以菲律賓附近為震央的強烈地震，震源深度不明，推估地震規模達8.2。受此影響，氣象廳於上午9時5分針對茨城縣、千葉縣（九十九里・外房、內房）、伊豆群島、小笠原群島等地發布海嘯注意報。

針對突發強震與海嘯威脅，日本政府迅速做出處置，於上午9時5分在總理官邸的危機管理中心設立「情報聯絡室」，負責後續的資訊收集與彙整。總理官邸對此表示：「相關部會將緊密合作，全力投入應對。」

▲日本氣象廳發布海嘯注意報。（圖／日本氣象廳）



菲律賓急籲南部居民避難 日氣象廳警告：立即遠離海岸

強震發生後，根據《路透社》報導，菲律賓地震局已強烈呼籲菲律賓南部部分省份沿海地區的居民，應立即撤離至高處或內陸地區避難。

同時，日本氣象廳也發出嚴正警告指出，目前海中及海岸附近極度危險，由於海流湍急的狀態將會持續，在海中的民眾請務必立即上岸，並遠離海岸。氣象廳強調，在海嘯注意報完全解除之前，民眾絕對不要進入海中或靠近海岸逗留。

第一波海嘯預估抵達時間曝 最高波高1公尺

此次海嘯注意報涵蓋範圍廣闊，氣象廳預測各地最大波高皆為1公尺。第一波海嘯預計抵達各區域的時刻如下（均為日本時間）：

上午11時00分： 宮古島・八重山地區

上午11時30分： 奄美群島・吐噶喇群島、沖繩本島地區、大東島地區

中午12時00分： 小笠原群島、種子島・屋久島地區

中午12時30分： 三重縣南部、和歌山縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣東部

下午1時00分： 千葉縣九十九里・外房、伊豆群島、靜岡縣、愛知縣外海

下午1時30分： 茨城縣、千葉縣內房、相模灣・三浦半島