傳川普「想買查哥斯群島」！繞過英國出手　死守美軍戰略重地

▲查哥斯群島（Chagos Islands）的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）環礁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在英國移交領土主權的計畫陷入停滯之際，據《電訊報》率先報導指出，美國總統川普（Donald Trump）正考慮一項新計畫，打算直接向模里西斯買下查哥斯群島（Chagos Islands），確保對美軍基地的控制權。

繞過英國官員直接交涉？美憂「中國盟友」成國安破口

根據《衛報》報導，美國官員已草擬一項不用經過英國，自行洽談取得狄耶戈加西亞（Diego Garcia）控制權的提案；狄耶戈加西亞是查哥斯群島中最大的島嶼，設有極具戰略價值的英美聯合軍事基地。

英國1965年將查哥斯群島從模里西斯分割出來，成為英屬印度洋領地，模里西斯3年後脫離英國統治獨立。根據雙方去年5月達成的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用狄耶戈加西亞基地，租期100年。

不過，《電訊報》也提到，該島必須先確立主權，美國才能直接與模里西斯展開購買談判；先前將島嶼移交給模里西斯的法案，在美國撤回支持後，已於今年4月遭到擱置。

買下查哥斯群島只是美國目前正在考慮的幾個方案之一，據了解，這項最新計畫是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提出並呈交給川普，但傳出這並非首選方案。

此外，川普政府內部部分官員也擔憂，若將島嶼交給與中國關係密切的模里西斯，恐會為間諜活動大開方便之門。

牽動中東戰局 英屬狄耶戈加西亞基地成攻防關鍵

這項購買群島的討論，正值美國、以色列與伊朗的戰火持續蔓延之際。自2月底開打以來，位於印度洋中部的狄耶戈加西亞基地就扮演關鍵角色；該基地距離伊朗約3800公里，不僅擁有空軍基地，還能處理美國的長程飛彈。

戰爭爆發後，伊朗已對該聯合基地發動多次攻擊，其中在3月下旬的一次攻擊，成功被美國軍艦擊落。隨著戰事升溫，英國在3月正式允許美國從該基地發射飛彈，打擊伊朗的飛彈發射器。

對此，川普曾批評這項批准「太遲了」；伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則在社群媒體發文，警告英國首相施凱爾（Keir Starmer）允許英國基地被用來侵略伊朗，是「把英國人民的生命置於險境」。

英政府表態：沒有美國支持就不會推進協議

針對狄耶戈加西亞基地的戰略地位，一名英國政府發言人表示，現任政府接手時，英國對該基地的控制權正受到威脅，必須採取行動保護國家利益，防止對手在這個戰略重地取得立足點。

發言人強調，「狄耶戈加西亞對英美兩國都是關鍵的戰略軍事資產，近60年來一直保護著我們共同的安全。維持基地的長期行動控制權與安全，正是《英模協議》（UK-Mauritius Agreement）的全部基礎。」

當被問及若美國反對，英國是否還會繼續推動移交主權的協議時，一名英國政府消息人士明確表示：「我們一直都說得很清楚，如果沒有美國的支持，我們就不會繼續推進。」