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俄羅斯「買通17歲少女」毒殺烏士兵！　恐怖犯案過程曝

▲▼俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵。（圖／烏克蘭國家警察局）

▲俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵。（圖／烏克蘭國家警察局）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭日托米爾州（Zhytomyr Oblast）警方5日通報，逮捕了一名涉嫌殺害烏克蘭武裝部隊27歲士兵的17歲少女。警方調查發現，這起謀殺案的幕後黑手為俄羅斯情報單位，女嫌聽從上線指示，將毒品摻入酒中迷暈死者後逃逸。

聽從俄上線指示　17歲女「酒中下藥」毒殺士兵

烏克蘭國家警察局（Ukraine’s National Police）指出，這起案件曝光於4日，當時一名日托米爾州首府的居民報案，稱在自己的公寓內發現一名住戶陳屍屋內。

警方確認死者為27歲的烏克蘭武裝部隊士兵，現場查扣了沾有粉末狀物質的餐具等物證，並將遺體送交法醫鑑定，同時依《烏克蘭刑法》中的蓄意謀殺罪嫌展開審前調查。

▲▼俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵。（圖／烏克蘭國家警察局）

▲▼俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵。（圖／烏克蘭國家警察局）

▲▼俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵。（圖／烏克蘭國家警察局）

警方循線追查，認定一名住在別爾季切夫市（Berdychiv）的17歲少女涉有重嫌，並在她的住處依刑事程序將其拘留。初步調查顯示，該名少女長期透過通訊軟體Telegram，與一名疑似俄羅斯情報單位代表的男子聯繫。

執法人員表示，她在2026年5月底聽從「上線」指示，從包裹置物櫃領取了疑似美沙酮（methadone）的結晶狀毒品。隨後，少女依照指定的時間與地點，與這名剛認識的士兵碰面，並跟著對方回到租屋處；她將事前準備好的毒品倒進酒中，趁士兵失去意識昏迷後立刻落跑。

鎖定烏軍少將　俄情報單位多次買凶殺人

這並非俄羅斯情報單位首次在該地區策劃暗殺行動。烏克蘭國家安全局（SBU Security Service）與國家警察局才剛在4月28日宣布，於日托米爾州破獲一起買凶殺人案，暗殺目標是一名獲頒「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）榮譽的國防軍少將。

該案調查人員指出，兩名嫌犯都是住在科羅斯特希夫（Korostyshiv）、染有毒癮的當地人。他們與俄羅斯情報單位密謀這起計畫，在少將住家附近四處踩點，並等待俄羅斯上線提供藏匿武器的座標，企圖取得槍枝後進行伏擊。

所幸執法單位搶先一步採取行動，在暗殺準備階段就將兩人逮捕。這兩名嫌犯目前被指控違反《烏克蘭刑法》，包含在戒嚴期間犯下叛國罪，以及為牟利事先共謀的蓄意謀殺罪，未來將面臨無期徒刑，並被沒收全數財產。

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