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快訊／菲律賓規模8.2強震！　發布「海嘯警報」台灣恐受影響

記者張方瑀／綜合報導

根據最新觀測數據，台灣時間8日上午7時37分，菲律賓民答那峨島（Mindanao）發生規模8.2強震，震源深度約63公里。

▲▼美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，由於本次地震規模達8.2，海嘯預警中心已陸續對周邊國家與地區發布海嘯威脅告示。（圖／美國海嘯警報系統）

▲美國海嘯警報系統陸續對周邊國家與地區發布海嘯威脅告示。（圖／美國海嘯警報系統）

美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning System）表示，由於本次地震規模達8.2，海嘯預警中心已陸續對周邊國家與地區發布「有海嘯威脅」的紫色警報。

目前名列潛在威脅範圍的地區包括台灣、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、雅浦島（Yap）以及帛琉。請上述地區、特別是沿海一帶的居民與作業船隻務必提高警覺，嚴防可能來襲的異常海浪，並隨時留意最新的官方防災通報。

▲▼美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心發布「有海嘯威脅」的紫色警報。（圖／National Tsunami Warning Center）

▲美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心發布「有海嘯威脅」的紫色警報。（圖／National Tsunami Warning Center）

日本當局亦於當地時間上午9時05分，針對多處沿岸地區發布「海嘯注意報」，警戒範圍涵蓋宮古島及八重山地方、沖繩本島地方、大東島地方、奄美群島及吐噶喇列島、種子島及屋久島地方。

以及接近本島的宮崎縣、鹿兒島縣東部、高知縣、三重縣南部、和歌山縣、靜岡縣、愛知縣外海、千葉縣（九十九里及外房）、伊豆群島、小笠原群島等地。

美國地質調查局（USGS）目前推估地震規模為7.8、深度約35公里；歐洲-地中海地震中心（EMSC）測得數據則為規模8.1、深度僅約10公里；最終正確數據仍待菲律賓官方更新。

▲▼日本氣象廳發布海嘯注意報。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳發布海嘯注意報。（圖／日本氣象廳）

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