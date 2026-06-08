澤倫斯基會英法德領袖　聯合聲明：支持烏俄直接對話

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左二）與英國首相施凱爾（右二）、法國總統馬克宏（右一）及德國總理梅爾茨（左一）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國、法國與德國領袖7日在倫敦與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後發表聯合聲明，支持烏克蘭與俄羅斯展開直接停火談判，並強調應在美國與歐洲積極參與下推動和平進程，同時重申國際邊界不得以武力改變。

法新社報導，澤倫斯基7日在倫敦分別與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行會談。會後發布的聯合聲明表示，4國領袖支持烏俄直接對話的提案，以促成停火並為後續談判鋪路。

聲明指出，各方支持在美國與歐洲積極參與下推動烏克蘭與俄羅斯直接接觸，並認為目前戰場接觸線應作為未來談判的起點，同時強調任何國際邊界都不應透過武力改變。

澤倫斯基4日曾透過公開信向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提議雙方舉行面對面會談，並表示烏克蘭希望透過直接接觸結束這場持續超過4年的戰爭。他在信中寫道，「烏克蘭提議透過我們之間的直接接觸結束這場戰爭。」

在尋求外交突破的同時，烏克蘭仍持續面臨俄軍攻擊壓力。基輔當局目前正向西方盟國爭取更多防空系統與彈藥支援，以應對俄羅斯幾乎每日發動的飛彈與無人機攻擊。