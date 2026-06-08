世足「英國隊大本營」外爆槍擊！　9人中彈送醫

▲堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）是2026世足賽場地。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）驚傳大規模槍擊案！事發地點距離英國隊（England）的世界盃訓練基地僅約7.4公里。警方指出，現場共有9人中彈受傷送醫，所幸皆無生命危險。目前英國隊球員因在佛州訓練，並未受到波及。

深夜驚傳槍響 大批民眾驚慌逃竄

根據體育媒體《The Athletic》報導，堪薩斯城警方在7日清晨4點左右接獲報案，指出在79街和楚斯特大道（Troost Avenue）附近傳出槍響。警方趕抵現場時，發現大批民眾正驚慌四處逃竄。

警方在現場尋獲3名中彈女性並緊急送醫，隨後又接獲通報指出，有另外6名傷者自行搭乘私家車就醫。

堪薩斯城警察局警長貝奇納（Jake Becchina）發表聲明表示，這9名成年傷者皆無生命危險，預計都能順利康復；目前尚未逮捕任何嫌犯，全案正全力調查中。

距英國隊世足大本營僅7.4公里

這起槍擊案的事發路口，距離英國隊設在史沃普足球村（Swope Soccer Village）的大本營大約只有4.6英里（約7.4公里）。

對此，堪薩斯城警官岡薩雷斯（Alayna Gonzalez）出面強調，事件「並未發生在世界盃場館或相關設施附近」，且英國隊下榻的飯店距離現場更遠，大約有15英里（約24.1公里）。

事實上，案發當時英國隊球員與工作人員都不在現場。全隊目前正在佛羅里達州進行訓練，為賽前對上紐西蘭的友誼賽做準備，並於6日下午剛在坦帕以1比0擊敗紐西蘭；本周稍晚還將在奧蘭多迎戰哥斯大黎加，之後才會返回堪薩斯城繼續參加賽事。

民宅窗戶遭打穿 居民嘆：每周聽槍聲不稀奇

住在附近的居民法勒（Kate Fowler）向《堪薩斯城星報》透露，她和丈夫醒來時，驚覺家裡前窗破了一個彈孔。

她事後得知，除了6日清晨，其實5日晚間10點到11點間就曾傳出槍響。法勒無奈指出，在該社區每周至少聽到一次槍聲根本不稀奇，「這附近有些商家就是會惹來麻煩，真的很無奈。」

此外，根據KMBC 9號新聞台報導，堪薩斯城6日傍晚又發生了另一起槍擊案，地點距離楚斯特大道這起案件僅幾公里遠，不幸造成2人喪命。

報導指出，由於堪薩斯城位處美國中部的樞紐位置，地理條件便利且訓練設施優良，成為多國世足代表隊的首選駐紮地。除了英國隊之外，包含阿爾及利亞、阿根廷與荷蘭，也都選擇將大本營設於此處。