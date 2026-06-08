伊朗飛彈狂襲！　川普「警告納坦雅胡」不准報復：全由我做主

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）接受《金融時報》專訪時強勢表態，針對華府與伊朗可能達成的任何協議，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都「別無選擇」，只能乖乖接受。川普更直言，在這件事情上「是我說了算」。

施壓納坦雅胡不准報復

這段專訪發生在伊朗對以色列北部發射彈道飛彈之後沒多久。當時伊朗為了聲援真主黨（Hezbollah），報復以色列國防軍（IDF）轟炸該組織位於貝魯特（Beirut）的大本營而發動攻擊。

據悉，川普大約在一小時前才剛與納坦雅胡通完電話。他先前更向新聞網站Axios透露，會親自致電以色列總理，要求他不要對伊朗展開報復，因為華府正致力於促成與伊朗的協議。

在電話專訪中，川普態度強硬地告訴《金融時報》，「他（納坦雅胡）別無選擇。」他更加碼強調：「這裡是我說了算，全都是我做主，他可做不了主。」

飛彈攻擊不痛不癢？ 川普：協議不受影響

針對伊朗的飛彈空襲，川普表示，這並未改變他尋求與伊朗達成外交解決方案的意願。「這對協議不會有任何影響，我們就走著瞧。」他甚至形容這波對以色列的空襲「根本不痛不癢」，並稱這種衝突「就看你怎麼算，已經鬧了3000年，或者說47年了。」

儘管《金融時報》指出，川普並未明示美伊協議是否即將達成，但他今晚稍早曾向《福斯新聞》透露，在攻擊發生前，其實只差幾天就能搞定協議，「我覺得協議還在推進中，這項協議成不成，要看它本身的條件，但這波攻擊絕對不會影響到它。」

談不成協議將動武或持續封鎖

此外，川普也重申了稍早的言論，警告若最終無法達成協議，美國將不排除動用武力。他指出，如果談不攏，將面臨兩種情況的其中一種，「第一，可能代表我們會直接殺進去，用軍事手段把剩下還沒處理掉的地方全解決了。」

「要不然，就代表我們會繼續維持對伊朗的海上封鎖。」川普強調，美國海軍的封鎖行動，威力恐怕「比過去對那個國家發動過的任何攻擊都還要猛烈」。