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川普專訪爆氣走人！　痛批CNN、NBC等媒體腐敗

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日接受NBC政論節目《Meet the Press》專訪時，因不滿主持人維爾克（Kristen Welker）持續質疑他關於選舉舞弊及「反武器化基金」的說法，氣得最終提前結束訪問，並痛批NBC及多家美國主流媒體「腐敗且不誠實」。

維爾克槓上川普

福斯新聞（Fox News）報導，訪談最後階段氣氛急遽升溫。維爾克針對一項規模18億美元（約新台幣568億元）的「反武器化基金」提案提出質詢，該基金旨在補償自認遭前總統拜登（Joe Biden）政府不當打壓的人士。

維爾克提到，代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）先前表示政府不會推動這項基金，她詢問川普是否已放棄相關計畫，或仍尋求其他方式恢復推動。川普則為提案辯護，「人們被那些為拜登政府和『瞌睡喬』效力的激進左翼瘋子傷得很深」，並指控相關人士的作為「非常惡毒且暴力」。

當維爾克進一步追問是否仍打算恢復基金計畫時，川普表示，如果由他決定，會補償那些受到傷害的人。他說，「就我個人而言，我認為反武器化基金是個好主意，許多其他共和黨人也這麼認為，但你必須讓它獲得批准。」

隨後川普將矛頭轉向媒體，指責主流媒體與拜登政府官員共同毀掉許多人的生活。他表示，「像妳這樣的人、那些虛假骯髒的媒體、腐敗的媒體，以及圍繞在拜登身邊的人，他們毀了別人的生活。」

川普仍堅稱2020選舉遭操控

當維爾克反駁相關指控缺乏證據時，川普回應稱「證據多的是」，並再次重申2020年總統大選存在舞弊的說法，同時批評加州計票速度過慢。

川普表示，「選舉被操縱了，那是一場骯髒的選舉，而現在加州又在上演相同的戲碼。」他進一步指控加州及媒體存在腐敗問題，訪談尾聲，川普情緒明顯升高，接連批評NBC、ABC、CBS及CNN等媒體。他說，「你們的選舉是腐敗的，妳也是腐敗的，《Meet the Press》也是腐敗的。ABC、CBS和CNN也一樣。」

隨後川普直接中斷訪問，對維爾克表示，「抱歉，我們就到此為止吧，因為我受夠了。謝謝妳，親愛的。祝妳玩得愉快。」

維爾克試圖讓訪談繼續進行，並提醒NBC團隊此行特地前往威斯康辛州進行專訪。川普表示，「我陪妳在雨中坐了1個小時，雨還斷斷續續下著，我已經給妳夠多時間了。」他要維爾克好好整頓自家媒體，「因為一個擁有不誠實媒體的國家，永遠無法成為偉大的國家。」

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