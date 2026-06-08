科索沃國會大選　總理政黨可望勝選但無法過半

▲科索沃總理庫提。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

科索沃7日舉行18個月來第3次國會選舉。根據初步開票結果，總理庫提（Albin Kurti）領導的自決運動（Vetevendosje）可望再度成為國會最大黨，但仍難以單獨取得過半席次，意味這個長期陷入政治僵局的巴爾幹國家，短期內恐仍需面對艱難的組閣協商。

路透社報導，投票於當地時間晚間7時結束。官方開票結果顯示，在完成73％選票統計後，自決運動獲得約43％選票，明顯領先其他政黨。不過，由於未能取得國會過半數席次，自決運動仍需與其他政黨合作組成聯合政府。此外，未來選出新總統需要國會三分之二席次支持，也意味庫提必須與政治對手達成妥協。

根據目前開票結果，主要反對黨科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）獲得22％支持率，排名第2；科索沃民主聯盟（Democratic League of Kosovo）則獲得18％支持率。

科索沃是歐洲最年輕的國家之一，同時也是歐洲最貧困國家之一。該國長期以加入歐盟為目標，但過去一年多來政治局勢持續動盪，政府運作受到嚴重影響。由於國會內部高度分裂，各黨始終無法就議長及新任國家元首人選達成共識，導致政治僵局持續延燒。

自決運動在去年12月舉行的上一次選舉中獲得51.1％支持率，高於去年2月選舉時的42％。然而，即使成為最大黨，仍無法與其他政黨就總統人選達成協議。

由於總統選舉遲遲無法完成，科索沃國會最終於今年4月解散，並提前舉行本次選舉。