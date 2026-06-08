川普：以色列應更精準打擊真主黨　黎巴嫩和伊朗議題分開處理

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，他支持以色列對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）採取「更精準的」軍事打擊，同時強調不會要求將黎巴嫩衝突納入美伊和平談判議程，主張兩項問題應分開處理。

川普希望以色列精準打擊真主黨 不要傷害黎巴嫩人民

根據NBC政論節目《Meet the Press》公布的訪談逐字稿，川普在5日錄製的專訪中談及黎巴嫩局勢時表示，「我希望看到對真主黨進行更精準的攻擊，我認為應該更精準些。」他進一步表示，「我希望黎巴嫩人民能過上更好的生活。」

川普發表上述言論之際，以色列當天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發動空襲。該區長期被視為真主黨的重要據點，以色列表示這次行動是對境內遭受攻擊的報復。儘管雙方先前已達成停火安排，但衝突與暴力事件仍持續發生。

當被問及是否曾要求將黎巴嫩問題納入美國與伊朗的和平協議時，川普明確否認，「沒有、沒有。」並表示，「完全沒有，我不會這樣要求。我認為他們可能希望看到這樣的發展，但我不會要求。」

黎巴嫩應與美伊談判分開進行

川普過去也曾公開表示，希望有關黎巴嫩的協商與美伊談判分開進行；相較之下，伊朗則主張將黎巴嫩局勢與美伊衝突一併處理。

訪談中，川普還提及敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），稱對方願意協助推動黎巴嫩衝突降溫。

川普表示，「我們可以推薦由敘利亞出面。敘利亞目前正在很努力改過自新，他們有一位非常優秀的領袖。」他並補充說，「而他也非常願意幫助。」